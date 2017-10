El tierno mensaje que Adamari Lopez le dedicó a su esposo Toni Costa

La actriz conoció a su pareja, Toni Costa, cuando ambos participaban en ¡Mira quién baila! en el 2011, pero fue hasta el 2014 que se comprometieron.

Toni ha declarado en más de una ocasión el amor y admiración que siente por la actriz y en una entrevista para Inter News Service, dijo: “Ha pasado por mucho y me ha demostrado que se puede vivir de una manera muy alegre”, expresa el bailarín. “Gracias a Dios está súper sana. Ella siempre me demuestra esa alegría, esas ganas de vivir. Se lo toma todo siempre con una sonrisa en el rostro. Me ha enseñado que hay que tener esa fortaleza y felicidad constante”.