Fernanda Castillo se despide de sus primos con el corazón hecho pedazos Florencia Lombardi Castillo y su esposo, Martín Vélez Tenorio, fallecieron debido al sismo del 19 de septiembre

La actriz Fernanda Castillo, famosa por su papel como Mónica Robles en 'El Señor de los Cielos', atraviesa por un momento muy doloroso. El pasado 19 de septiembre, debido al sismo de 7.1 grados que afectó a la Ciudad de México, su familia perdió a dos de sus integrantes.

Florencia Lombardi Castillo y su esposo, Martín Vélez Tenorio, primos de Fernanda, vivían en la calle de Edimburgo, zona que quedó gravemente afectada tras el sismo. Durante casi una semana, la actriz mantuvo mucha discreción sobre el deceso de sus familiares, pero hoy dio a conocer cómo se siente.

Por medio de un posteo en su cuenta de Instagram, Fernanda se despidió publicamente de sus primos y agradeció a todas las personas que la ayudaron a localizarlos.

“Mi rostro se rompe, el llanto no me cabe en el pecho, pienso que el silencio va a contenerme, el dolor grita. Me pregunto muchas cosas, cosas que no tienen respuesta en días como estos…No sé qué hacer con este dolor inesperado, tengo miedo… Veo hacia afuera y hay cientos como yo, con en el corazón en pedazos, pero saliendo a entregar cada uno de ellos, tratando de rescatar la esperanza entre los escombros.

Hoy me siento más orgullosa que nunca de este país y su gente que se levanta del sufrimiento entre picos y palas. Un México que se une, un México lleno de hermanos que olvidan de donde vienen, quienes son o a donde iban para parar a ayudar entre las paredes de una ciudad caída, que trabajan incansablemente para rescatar, para alimentar, para darle la mano a otro ser humano.

Sé que Florencia y Martin también se sentirían orgullosos!!!

Gracias a todos aquellos que nos ayudaron a buscarlos hasta el último momento, a los que entregaron horas en el caos para encontrarlos y a quienes han enviado palabras de aliento y abrazo para mí y mi familia. Gracias con todas mis fuerzas a todos aquellos que no han parado de trabajar todos estos días para rescatar a un hijo, una madre, una prima… Gracias! Gracias! Gracias! Almudena Suarez, Maluz Suarez, Mariana Hernandez, Jorge Guasque y Gerardo del Valle por su empatía, por ayudarnos a recuperar las cosas de mis primos que nos dan algo para sostenernos.

Mi Foren, mi niña! Primo Martín Velez (como te decíamos los primos de Sonora): Sé que donde estén, están abrazados, SONRIENDO y es así como siempre voy a recordarlos! Así se quedan en el alma de todos los que los amamos y nunca vamos a olvidarlos (sic)”.

A post shared by @fernandacga on Sep 24, 2017 at 5:09pm PDT

Pese a este inmenso dolor, Fernanda no ha cesado en su misión por ayudar a los afectados del sismo del 19 de septiembre. En sus redes sociales ha seguido compartiendo información relevante para las labores de rescate y apoyo.