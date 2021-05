Poto, la planta más fácil de cuidar y con múltiples beneficios

Esta planta tiene la capacidad de absorber partículas tóxicas volátiles y contaminantes.

Si eres amante de la naturaleza y te encantan las plantas de interior llamativas, frondosas y con hojas verdes brillantes, la planta perfecta para el interior de tu hogar es el popular poto, cuyo nombre científico es Epipremnum aureum.

Esta planta tiene la particularidad de ser capaz de decorar cualquier rincón de la casa con sus hojas de brillantes tonos verdes. Y lo mejor de todo es que el poto se encuentra en la clasificación de las “plantas resistentes”, es decir, de bajo mantenimiento.

Otra de las particularidades llamativas del poto es que es una planta trepadora de interior. Posee además tallos largos repletos de hojas grandes de un brillante color verde, con matices amarillos y blancos.

La gran purificadora

El poto es probablemente sea una de las plantas más comunes en hogares de todo el mundo. Y es que es muy resistente, saca hojas nuevas casi cada semana y da un toque verde, fresco y selvático a cualquier espacio o rincón de la casa.

Otra de sus particularidades y beneficios es que al poto se le conoce como una planta purificadora.

Un estudio realizado por la NASA en la década de los 90 lo avala, asegurando que el poto es capaz de filtrar sustancias perjudiciales dentro de las casas o espacios cerrados como el benceno, el xileno y el formaldehído.

Otras de sus características particulares son las siguientes:

Una de las particularidades llamativas del poto es que es una planta trepadora de interior.

– Es una planta siempreverde (perenne) y trepadora, tipo liana. Utiliza raíces aéreas, que surgen de los nudos de los tallos, para agarrarse a árboles o tutores. Y sus tallos pueden llegar a alcanzar más de 20 metros de longitud.

Si eres de esas personas que no tiene mucho tiempo para las plantas, el poto puede ser una buena opción para ti.

– Si eres de esas personas que no tiene mucho tiempo para las plantas, el poto puede ser una buena opción para ti, ya que es muy poco exigente en cuanto a las atenciones que requiere. Bastará con que le busques un espacio en el que la temperatura no baje de los 15º C ni suba de los 30º C.

– Esta planta tiene la capacidad de absorber partículas tóxicas volátiles, aumentar la humedad del aire y, en menor medida, generará oxígeno limpio.

– El poto posee hojas variegadas, es decir, hojas verdes con manchas blancas o amarillentas, que aparecen en función de la variedad y de la cantidad de luz que reciben.

– La planta, a nivel decorativo, se suele optar por hacer un poto vertical o un poto colgante.

Cuidados del poto

El riego del poto debe ser una vez cada 10 o 14 días. En verano 1 vez a la semana.

Los cuidados de esta planta no son tan complejos, pero si deseas que siempre luzca bella y radiante en su follaje presta atención a estos consejos:

– El potos proviene de climas templados. Por lo que requiere que su temperatura ideal sea de entre 17 y 25 ºC.

– La luz siempre debe ser indirecta, ya que es una planta de semi-sombra. La mejor ubicación será cerca de una ventana o en habitaciones iluminadas. Puede aguantar un par de horas de sol directo, pero la sobre exposición puede quemar sus hojas.

– El riego del poto debe ser una vez cada 10 o 14 días. En verano 1 vez a la semana.

– El exceso de riego es la mayor causa de muertes prematuras de potus inocentes. El exceso de agua eliminará los poros de oxígeno del sustrato, lo que hará que las raíces no puedan respirar y se pudran.

– El sustrato de la planta tiene que ser rico en materia orgánica (fibras orgánicas) y ligero (bien aireado). Si se decide abonar, hacerlo como mucho un par de veces al año, en primavera y verano.

– Si tu poto tiene las hojas demasiado amarillas puede que esté sufriendo de clorosis férrica. Es decir, que le falte hierro. La solución pasa por añadir un sustrato ácido a la maceta o quelato de hierro, un producto que solucionará esa carencia.

¿Es peligrosa para los animales?

Si preguntas: ¿el poto es peligroso para los animales?, la respuesta es sí y no.

No es como tal una planta tóxica porque no dispone de toxinas. Pero es cierto que puede ser dañino al ingerirse.

Esto es debido al oxalato de calcio que contienen sus hojas, que forman unos pequeños cristales llamados rafidios.

Si tu perro o gato, mordisquea y traga unas cuantas hojas, podrá tener una indigestión o vómitos. Por tanto, si tienes dudas, quizá ser mejor colocar la planta en un lugar alto.

Mas de este tema:

Cinco beneficios y propiedades del agua oxigenada para las plantas

Cinco árboles frutales que puedes ver crecer dentro de la casa

Cinco usos de la leche en el jardín y tus plantas de interior

Te recomendamos en video: