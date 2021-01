7 errores de decoración que le restan luz a tu hogar y que debemos evitar

Las casas bien iluminadas son las más cotizadas del mercado. Esto porque la claridad de un hogar nos hace sentir en más contacto con la naturaleza. Sin embargo, a veces no tenemos las posibilidades de adquirir una vivienda que cuenten con luz natural.

Pero la decoración juega un papel importante en que una casa se van bien iluminada. Esto incluso sin necesidad que vivamos en una zona con poca luz natural.

No obstante, hay algunos errores que cometemos a la hora de decorar nuestro hogar que no suman, si no que restan a la posibilidad de que esta se vea más clara.

Siete errores de decoración que le restan luz a tu hogar

1.- Paredes oscuras para la decoración en el hogar

Los colores de las paredes pueden ayudar a ampliar a crear una ilusión óptica de más amplitud. Por esto lo más recomendable es usar colores claros al pintar o tapizar nuestro hogar como un elemento importante en la decoración.

Cuando pintamos las paredes de colores oscuros, no solo le restamos amplitud, sino que le restamos luz a nuestra casa y la hacemos ver más tenues y sobrias. Este es uno de los errores más comunes a la hora de decoración que van en contra de la iluminación de las casas.

Paredes oscuras. - Pinterest

2.- Lámparas que no tienen capacidad para iluminar

Las lámparas son uno de los elementos decorativos más usados. Sin embargo, a veces nos enfocamos solo en eso, en cómo adquirir algunas que se vean más bonitas, pero no nos fijamos en qué tanto iluminan.

Las lámparas que no dan suficiente luz es otra de los elementos que les restan claridad a las casas.

3.- Cortinas opacas u oscuras

Las cortinas son uno de los elementos de iluminación más importante. Muchas veces apostamos por colores oscuros o textiles estampados y opacos.

Lo recomendable para darle mayor luz a nuestro hogar son las combinaciones sencillas y con colores claros como el blanco y el beige. Tampoco son buenos los textiles gruesos. Decorar nuestro hogar con telas traslucidas es la mejor opción para iluminarlo nuestra casa.

Cortinas oscuras - Pinterest

4.- Muebles gruesos, altos y oscuros

La elección de los muebles es otro factor que afecta la luminosidad de las casas.

Apostar por colores oscuros, muebles gruesos y altos, aunque no lo creas, ver nuestro hogar más opaco. En vez de esto apuesta por muebles de colores naturales y maderas luminosas que le den luz a tu hogar.

5.- Falta de espejos

En otras oportunidades hemos hablado de la importancia de los espejos como truco infalible para que las casas se vean más altas. Pero no solo son buenos para esto, también le dan luz al hogar.

Uno de los errores comunes, es creer que los espejos son solo para el baño y para las habitaciones de dormir. Una sala sin espejos es otro de los errores comunes que le crean un efecto más oscuro en tu vivienda.

6.- Cortinas mal ubicadas

Ya te explicamos que el color y el tipo de tejido que elegimos para nuestras cortinas influyen en que nuestro hogar se vea más luminoso o no. También lo hace la forma en que coloquemos las cortinas.

El error más común es colocar las cortinas muy ceñidas que, incluso con las ventanas abiertas, le no permitan que la luz del ambiente penetre en nuestro hogar.

Lo ideal es emplear barras más anchas que la ventana de mantera que las cortinas queden por fuera de las ventanas cuando las abramos. No solo lograremos que las ventanas se vean más anchas, sino que de igual manera podremos lograr que entre más luz a la estancia.

7.- Suelos oscuros

El suelo también es importante a la hora de que la decoración del hogar se vea más luminosa. Optar por un suelo oscuro es otro de los errores clásicos que se suelen cometer y que restan luz a las viviendas.

De cualquier material que sea que elijamos para el piso, lo recomendable para hacer la casa más luminosa es elegir suelos de tonalidades claras.

Optas por suelos oscuros es un error clásico que le resta luz al hogar. - Pinterest

También te puede interesar: