Cuatro ideas alternativas para la decoración de tu árbol de Navidad

View this post on Instagram

My mexican Christmas tree is ready! 🎄🎄 you can find all the decorations on my etsy shop 💕🇲🇽💕 NOW 20% OFF!!! Link in bio. Viva México 🇲🇽. . . #christmastree #mexicanchristmastree #xmas #mexican #pinatas #pinhatas #piñatas #navidad #arboldenavidad #arboldenavidadmexicano #corazon #pinatitas #onsale #sale #cyberweek #etsy #etsyshop #etsysale #blackfriday #arbolito #mimexico #chulada #bonita #cactus #colores #vivamexico