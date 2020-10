Cómo decorar una ventana con flores y plantas de la forma más adorable

View this post on Instagram

Who needs curtains when you have a window of plant's? I'm hoping to paint a little wall today and get some container planted up🌼🌺🌿🌵hoping the weather cooperates ☀️🤞with my plans What are your plants today? #plantsplantsplants #botanicalpickmeup #botanicalwomen #bohemianvibes #windowplants #plantpeople #iloveplants🌿 #bohobotanical #indoorplants #houseplants #talkplantytome #tillandsia #tillandsias #airplantdecor #monsteravariegata #philodendronbrasil #lemonlimephilodendron #cozynook #plantcorner #showoffyourplanties #planthoarders #plantmomma #pottedplants #crazyplantpeople #crazyplantmom #pdxplants #pnwhouseplants