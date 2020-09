Teletrabajo: 4 sencillas y eficaces ideas para tener tu oficina en casa

Trabajar desde la casa ha sido la forma de laborar de muchas personas, pero con la pandemia el teletrabajo se ha incrementado considerablemente. Es difícil distinguir nuestro hogar de nuestro trabajo profesional. Por eso te enseñamos algunas ideas económicas y prácticas para tener tu oficina en casa.

Tememos engordar, los niños hacen ruido, nos acostamos con la laptop encendida y no sabemos si cocinar o trabajar. Realmente es un verdadero caos.

1.- Vístete para el teletrabajo como si fueras a una oficina presencial

Lo primero que hacemos es sentarnos en nuestra computadora en pijama, batas, despeinadas y sin maquillaje. Como nadie nos está viendo pensamos que no es importante, pero en el teletrabajo nuestro inconsciente puede jugarnos una mala pasada y ponernos más lentas a la hora de laboral. Si tenemos la misma actitud que en una oficina presencial seremos más eficientes y productivas.

Vístete para el teletrabajo como si fueras a una oficina presencial. - Agencias

2.- Establece horarios

El teletrabajo nos tienta a abandonar de vez en cuando el ordenador para ir a hacer el almuerzo, la cena, ver una película o, incluso, levantarnos a picar algo. Para evitar este tipo de distracción tienes que ser estricta contigo misma. Busca una agenda y establece los horarios en los que van a laboral y trata de ser lo más estricta con ellos posible.

Establece tu propio horario laboral. - Agencias

3.- Crea tu propio espacio laboral

No trabajes desde la cama o la mesa de comer. Es importante que elijas un lugar de la casa, mucho mejor si entra luz, para que montes tu oficina. No necesitas una habitación para ello. Puedes escoger un rincón y colocar una mesa de computadora y convertirlo en una especie de santuario para laborar. Trata de no usarlo para otra cosa.

Selecciona un lugar de tu casa y establece allí tu oficina. - Agencias

4.- Acompaña tu espacio con plantas

El hecho de que sea un espacio para trabajar no quiere decir que tenga que ser monótono. Una excelente y sencilla idea para decorarlo es con el uso de plantas. Puedes escoger la que quieras y colocarlas donde más te guste. Te harán sentir acompañada y le darán vida a tu lugar de trabajo.

Decora tu oficina hogareña con plantas - Agencias

