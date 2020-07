Dale un nuevo aire a tu hogar con estas ideas de decoración perfectas para la temporada de verano

Con cada estación del año queremos hacer cambios. Pero nos frenamos un poco cuando de nuestra casa se trata. No tienes que ser una experta ni preocuparte. Te enseñamos las mejores ideas de decoración para que le des una nueva cara a tu hogar en verano.

Decorar con espejos: trucos para que espacios pequeños parezcan más grandes Crean una visión amplificada de los espacios.

Aunque se te haga difícil de creer, los objetos y las decoraciones que tenemos en nuestras casas influyen en nuestro estado de ánimo. Así que darle un giro a tu hogar te renovará a ti también. Lo importante es que tu casa sea más acogedora y tú te sientas más identificada con ella.

1.- Rediseña los muebles y sillas viejos

Todas tenemos un juego de muebles o de sillas viejos que no queremos tirar a la basura, pero que tampoco nos atrevemos a usar por lo desgastados que están. No los tires, dales otra oportunidad y brinda un nuevo look a tu hogar rediseñándolos con nuevas ideas de decoración. Puedes pintarlos de con otro color o mandarlos a tapizar de nuevo.

Cambiarle el color a tus sillas o retapizar los muebles le darán un cambio especial a tu hogar. - Agencias

2.- Cortinas para aprovechar la luz del sol

En el verano es cuando la casa puede verse con más claridad dado el radiante sol. Aprovecha este regalo del tiempo para darle más luz a tu hogar. Te recomendamos que sustituyas las cortinas gruesas que has usado todo el año. Pon en su lugar otras más delgadas y de colores claros que, como premio añadido, harán ver tu casa mucho más amplia.

Cambia tus cortinas por una de telas más frescas y colores más claros que permitirán que el sol ilumine tu hogar. - Agencias

3.- Renueva tu dormitorio

El dormitorio es parte esencial de nuestras casas por eso no puede quedarse por fuera cuando de ideas de decoración se trata. Cambia el color de sus paredes y juega con diferentes telas y otros materiales para darle un toque más chic.

Puedes usar sábanas de algodón más frescas y con colores pasteles que le darán un efecto más refrescante. compra o recicla algunos muebles auxiliares en color blanco, el efecto será simplemente refrescante.

Decora tu dormitorio con colores pasteles y usa sábanas más frescas. - Agencias

4.- Plantas dentro de la casa

En esta época de verano es cuando muchas especies de planta retoñan y echan maravillosas flores que pueden darte buenas ideas de decoración para tu hogar. En caso de que no cuentes con áreas verdes dentro de tu casa, puedes hacer tu propio jardín.

Las plantas son una excelente opción para darle un aire más natural y tropical a tu casa. - Agencias

5.- Es hora de cambiar los colores

. Esto, además de ayudar a desintoxicar el ambiente, te hará sentirte en un ambiente muy natural, especialmente si decides sumar macetas y jarrones transparentes.

El color amarillo es una de las ideas de decoración para el hogar en verano más utilizados. Es el tono perfecto para combinar con el radiante sol, especialmente lo puedes usar en la cocina. Esto hará que logres crear un espacio más tropical y acogedor.

El color amarillo es perfecto para decorar tu cocina en esta temporada. - Agencias

Dale un giro de 180° a tu hogar con estas ideas de decoración y podrás disfrutar de una hermosa y acogedora temporada de verano.

