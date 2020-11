Descubre cómo prevenir la caída del cabello por causa de los meses fríos

Por mucho que apreciemos el clima frío por el café caliente de la mañana y la brisa vigorizante, no podemos ignorar el conjunto de problemas de belleza que lo acompañan, entre ellas una de las mayores pesadillas que sufren la muchas personas durante los meses fríos: la caída del cabello.

Si bien perder 100 hebras al día se considera normal, no debes entrar en pánico si estás perdiendo más que eso. Si has visto algunos mechones adicionales en tu cepillo, eso no significa que estés al borde de la calvicie. Al igual que tu piel, tu cabello también está experimentando un cambio.

Sin embargo, si deseas prevenir la caída del cabello estacional o mitigar sus efectos, aquí tienes algunos consejos que pueden ayudarte.

Cómo prevenir la caída del cabello durante los meses fríos

Corta tu cabello con regularidad

Según los expertos, debes cortar tu cabello cada 4-8 semanas para mantenerlo saludable. No solo aliviará la caída del cabello, también ayudará a eliminar las puntas abiertas y evitará que se dañen aún más. Además, también estimulará el crecimiento, según reseña el portal The Health Site.

Masaje con aceite caliente

El masaje con aceite caliente es el mejor remedio cuando los meses fríos causan estragos en tu cabello. Masajea con esta solución para fortalecer y nutrir el cuero cabelludo y hacer que tu melena vuelva a brillar. El aceite de coco es una buena opción para este trabajo.

Vapor

El vapor abre los folículos pilosos para que puedan absorber más nutrientes. Esto ayudará a hidratar tu cuero cabelludo y fortalecer tu cabello además de mantenerlo saludable, brillante y suave.

Seca tu cabello de manera natural

Deja que tu cabello se seque naturalmente en lugar de hacerlo con un secador. Utilizar una herramienta de calor provoca la rotura del cabello y absorbe toda la humedad. Sin embargo, debes evitar salir con tu melena mojada, ya que el aire de los meses fríos hará que se seque y se estropee.

Evita las duchas calientes

Lavar tu cabello con agua caliente durante demasiado tiempo puede resecarlo y encresparlo, lo que puede provocar daños irreversibles en él. Por lo tanto, está bien tomar una ducha caliente, pero solo durante 10 minutos.

Disfruta de un acondicionamiento profundo al menos una vez a la semana

Acondicionar tu cabello es vital para reponer la humedad de tu cuero cabelludo y prevenir la caída del cabello a raíz de los meses fríos. Te ayudará a mantener la textura durante estas temporadas y a combatir los efectos de los productos de calefacción y los vientos helados.

Un amigo que te ayudará contra los vientos fríos

Como aprendimos en el punto anterior, darle el debido tratamiento a tu melena puede ayudarte a prevenir la caída del cabello, e incluso tú misma puedes hacer tu propio acondicionador en casa con la ayuda de algunos ingredientes básicos de cocina.

Puedes mezclar unas gotas de jugo de limón en una taza de leche y aplicar la fórmula sobre tu cabello como si fuera mascarilla capilar. Este acondicionador natural reducirá la caída del cabello, curará la sequedad del cuero cabelludo y reducirá la caspa.

También puedes mezclar un huevo con seis cucharadas de yogurt y luego masajear la mezcla en tu cabello. Cúbrelo durante unos 15-20 minutos y enjuágalo con agua. El contenido de proteínas y el ácido láctico del yogurt limpiarán el cuero cabelludo. El huevo, por otro lado, actúa como un acondicionador eficaz y agrega brillo al cabello opaco.

Cómo afectan los meses fríos la caída del cabello

Un estudio de la Asociación Británica de Dermatólogos examinó la correlación entre la caída del cabello y las estaciones. Según reveló la investigación, la pérdida de cabello se produce principalmente en verano y otoño. Otro estudio también informó que cuando pasamos de finales de otoño a principios de invierno, nuestro cabello pasa por una fase de caída. Esto sucede porque el aire frío de estos meses absorbe toda la humedad del cuero cabelludo y lo seca.

