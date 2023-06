Un vistazo al pasado: Liss Domínguez y CNT nos llevan a un viaje lleno de nostalgia y conexión

En el marco del Power Look 2023, experimentamos momentos cargados de emoción y añoranza al rememorar las anécdotas de una época en la que los teléfonos móviles aún no formaban parte de nuestras vidas y la tecnología no reinaba en cada interacción.

La destacada influencer Lissette Domínguez compartió con el público conmovedoras historias de su vida antes de la llegada de los smartphones, transportándonos a una época en la que la imaginación se convertía en nuestra mejor aliada.

Recuerda con cariño aquellos días en los que solía jugar con cajas rojas, simulando una cabina telefónica, y se sumergía en la ilusión de hablar con su padre mientras él estaba en el trabajo. Un gesto simple que evocaba la importancia de mantenernos conectados, aún en los momentos en los que la distancia física nos separaba.

“Estamos más cerca de las personas distantes y más distantes de las que están cerca”, reflexiona nuestra invitada especial. Su mensaje es claro: aprovechemos las herramientas tecnológicas para conectarnos con aquellos que se encuentran lejos, pero también seamos conscientes de no perder el valioso vínculo que construimos día a día con nuestros seres queridos más cercanos.

La tecnología ha brindado a la humanidad herramientas poderosas de reconexión y conexión. Liss nos invita a explorar las historias y el día a día que comparten las personas en las plataformas digitales. A través de estas narrativas, somos testigos de las luchas y las alegrías de cada individuo, comprendiendo mejor sus situaciones y emociones. Antes, no teníamos acceso a esas vivencias, a sus historias y sueños, pero ahora podemos vislumbrar su realidad y empatizar con su sentir.

“Todos tenemos un entorno en el cual influimos de cierta manera”, nos recuerda nuestra inspiradora invitada. Más allá de la cantidad de seguidores que tengamos, lo verdaderamente valioso radica en motivar a los demás a explorar nuevas oportunidades y horizontes. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de potenciar y aportar en cada entorno en el que nos encontramos, marcando una diferencia significativa.

Junto a CNT, líder en telecomunicaciones, Liss Domínguez nos anima a cultivar nuestros lazos y utilizar la tecnología de manera consciente y positiva. Esta es una invitación a aprovechar al máximo las herramientas que nos brinda, creando conexiones auténticas y fortaleciendo nuestros vínculos en el mundo digital y fuera de él. Un recordatorio de que, en medio de la evolución constante, el valor de la conexión humana sigue siendo invaluable.