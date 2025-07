“¿No puede ocultar su tristeza?”: Selena Gomez es vista con Benny Blanco y su expresión genera preocupación

Selena Gomez ha tenido un año brillante. Entre nuevos lanzamientos musicales, el éxito continuo de Only Murders in the Building y el crecimiento imparable de Rare Beauty, la actriz y cantante vive una etapa de plenitud profesional.

Su noviazgo con el productor Benny Blanco no ha dejado de ser tema de conversación, especialmente desde que anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 y se filtraron detalles de lo que promete ser una boda íntima pero espectacular en Montecito, California.

Sin embargo, no todo es felicidad en apariencia. Recientemente, una salida romántica de la pareja volvió a encender las alarmas entre sus seguidores, no por el lugar elegido ni por el estilo que ambos lucieron, sino por el aparente semblante triste de Selena, quien fue captada visiblemente seria -incluso con los ojos hinchados, según algunos usuarios-, lo que desató una ola de preocupación en redes sociales.

Un look impecable… pero una expresión que preocupa

La pareja fue vista a las afueras del icónico restaurante Giorgio Baldi, en Los Ángeles, donde compartieron una cena íntima. Como de costumbre, Selena dejó claro por qué sigue siendo un ícono de estilo. La cantante lució un elegante conjunto monocromático negro, con pantalones acampanados y saco oversize, que combinó con sandalias Proenza Schouler y un beauty look fresco, con labios nude brillantes y ondas suaves en el cabello.

Por su parte, Benny Blanco apostó por un estilo más relajado y bohemio con pantalones claros, camisa con estampado floral en amarillo y su clásica melena rizada. Ambos reflejaban sus personalidades y estilos contrastantes, pero la atención no se centró en la ropa… sino en el rostro de Selena.

Las imágenes que comenzaron a circular rápidamente en redes sociales muestran a la cantante con una expresión seria y apagada. Algunos internautas incluso aseguraron que parecía haber estado llorando antes de salir. “¿Por qué se ve como triste?”, “Más le vale que no la esté haciendo sufrir”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron entre fans que no pudieron evitar preocuparse por el estado emocional de la artista.

¿Problemas en el paraíso o simple especulación?

Selena Gomez Selena Gomez y Benny Blanco han demostrado que su amor es inquebrantable (Instagram)

Hasta ahora, ni Selena ni Benny han hecho declaraciones al respecto, y no existe evidencia concreta de que la cantante estuviera llorando. Todo queda, por ahora, en meras especulaciones. No sería la primera vez que una expresión interpretada como tristeza enciende las alarmas: hace unos meses, una story en la que Selena aparecía llorando también causó revuelo, sobre todo porque surgieron rumores —infundados— de que Benny la habría engañado con una de sus amigas, algo que nunca se comprobó.

A pesar de estos momentos de aparente vulnerabilidad, la pareja sigue adelante con los planes de su boda. Según reportes recientes, la ceremonia se celebrará en septiembre de 2025 y será un evento de dos días solo para amigos y familiares cercanos. Entre los invitados más esperados están Taylor Swift y su pareja Travis Kelce, además de colegas de la serie y artistas con los que Benny ha trabajado.

El productor musical describió la boda como “chill pero increíble”, y una fuente cercana aseguró que, aunque ajustarse a la agenda de Taylor ha sido complicado, Selena sueña con que su mejor amiga esté presente.

Mientras tanto, la relación de Selena y Benny sigue siendo tema de conversación en redes, y su más reciente aparición pública solo añade más leña al fuego. ¿Fue solo una mala noche? ¿O hay alguna crisis? Lo cierto es que, para los fans de Selena, su felicidad es prioridad, y cualquier señal de incomodidad o tristeza no pasa desapercibida.