“Vete tranquilo”: la conmovedora reacción de Claudia Tarazona ante el diagnóstico de Miguel Uribe

Luego de estar dos meses y cuatro días luchando por su vida, el senador Miguel Uribe, y precandidato presidencial, murió a la 1:56 de la mañana, según informó la Fundación Santa Fe.

Su viuda, Claudia Tarazona, lo despidió con un sentido mensaje donde le conminaba a reunirse con su madre - y quien murió en casi sus mismas circunstancias- y con Doña Nidia Quintero de Turbay, su abuela, quien se hizo cargo de él luego de la trágica partida de su madre.

“Cuando nuestro hijo tenga hijos y estos tengan hijos, nos daremos una segunda oportunidad”, le dijo al despedirse de él.

Esto fue también lo que narró para ‘Los Informantes’, en un conmovedor momento donde le dijeron que ya no había esperanza. A la que sin embargo, se aferró con todas sus fuerzas.

De este modo, en esta interacción, Tarazona narró cómo reaccionó ante el devastador diagnóstico.

“Miguel se va a morir”: la reacción de Claudia Tarazona ante el diagnóstico irreversible de su esposo

Tarazona contó casi entre lágrimas cuando los médicos le dijeron que Uribe tenía muerte cerebral. Ella preguntó a otro galeno si este iba a morir. “Me dijeron que sí”, expresó consternada.

Ella preguntó por cuántas horas tenía. Y se puso en acción. Sentó a sus hijas y les contó lo que pasaba. “Les dije, Miguel no lo logró. Miguel se va a morir. Les dije que le mandaran un mensaje para despedirme”, narró.

Ella llegó a la clínica con los audios de sus hijas en el celular. Y ella misma se despidió de su marido.

“Amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso. No solamente con tu familia, sino con Colombia. Vete tranquilo, que estaré aquí para Alejandro, tu mayor tesoro. Lo voy a cuidar con todas las fuerzas de mi corazón. Y cuando él tenga hijos, y estos tengan hijos, y estos tengan hijos, te voy a buscar y tendremos una segunda oportunidad. Vete a buscar los brazos de tu mamá, que yo me hago cargo”.

El país está conmocionado al verla junto a su padre llorar subre su féretro, en una trágica historia que no parece tener fin.