“Siempre serás el amor de mi vida”: María Claudia Tarazona a Miguel Uribe

Este lunes, 11 de agosto, cerca de las 2 de la madrugada murió Miguel Uribe Turbay, luego de ser víctima de un atentado durante un mitin político en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá. El ataque ocurrió el sábado 7 de junio, cerca de las 5:00 p.m., cuando hablaba en un costado, delante de un árbol en el Parque “El Golfito”, ubicado en la carrera 82 con calle 22.

PUBLICIDAD

Desde el atentado, el senador Miguel Uribe Turbay permaneció en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde fue sometido a múltiples procedimientos médicos y quirúrgicos para tratar las graves heridas que sufrió. La información sobre su estado ha sido comunicada a través de partes médicos oficiales y declaraciones de su familia.

También le puede interesar: Colombia de luto: Murió el senador Miguel Uribe Turbay luego del atentado en Bogotá

Sentido mensaje de María Claudia Tarazona luego de la muerte de Miguel Uribe Turbay

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”, escribió en sus redes sociales María Claudia Tarazona, mensaje con el que confirmó la noticia que estremece al país.

Por el momento se espera que la Fundación Santa Fe publique el que sería el parte médico número 17, con el que se informarían detalles de la situación con la que se enfrentó el precandidato antes de fallecer. Se espera que se conozca sobre las 6 de la mañana.