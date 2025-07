El día en que Florinda Meza ‘humilló’ a Chespirito frente a Jota Mario

La serie ‘Sin querer queriendo’ , biopic de Chespirito en Max, no solamente habla del genio del comediante y escritor mexicano, que creó un universo latinoamericano: también le está sacando a Florinda Meza todos sus trapitos al sol. Más de los que ella quisiera. Y en Colombia también “peló el cobre”.

Muchos ya dicen cómo humillaba a su esposo y lo menoscababa. Pero en su visita a Colombia, donde el canal RCN le dio un homenaje, también volvió a mostrar sus verdaderos colores.

Jota Mario Valencia, legendario presentador antioqueño, fue el encargado de entrevistarlo frente a un público en el que se encontraba Julio César Herrera (Freddy en ‘Betty la Fea’). Allí, ya al lado de Florinda Meza, ella comenzó a hablar de su vida personal y despectivamente de un detalle de su marido que le critican mucho en redes sociales.

La ‘humillación’ de Florinda Meza a Chespirito ante Jota Mario

El presentador le preguntó si era vanidoso. Florinda no lo dejó ni hablar. Lo interrumpió. “En el sentido de cómo luce, nada. Yo le compro la ropa porque él antes (...) en México dicen que Fulanito tiene una combinación de caja fuerte. Así, se vestía horrible porque era lo primero que enontraba y nadie se ocupaba de escogerle la ropa ni nada. Entonces voy yo y le compro la ropa, se la llevo a la casa, se la prueba, lo mismo los zapatos. Sufro mucho porque quiere andar en tenis. Pero si él se dejara, lo traería yo como dandy”, explicaba orgullosa.

“Pero no le gusta, y no se cambiaría de ropa nunca. No es nada vanidoso”, explicaba. Ante la pregunta del presentador, ella afirmó dijo que ella quería verse bonita y que era coqueta. “Hasta la fecha le coqueteo y ni les digo cómo”, expresó. “A veces salgo de la bañera y me gusta que me diga cosas bonitas, me gusta verme bien”, expresó.

Al final, bromeaban sobre por qué no le gustaba ponerse labial, a lo que Chespirito decía “la mujer debe saber a mujer”.

Las risas contrastan con los comentarios del video. “A esta mujer nadie pudo ponerla en su lugar”, “Ella entendió que el famoso era él, no ella y nunca lo dejaba hablar”, “Definitivamente Roberto pagó en vida”, expresaron.

Funan a Florinda Meza por humillación ante Jota Mario

También enfatizaron que a pesar de que Jota Mario daba turnos para hablar, ella no lo dejó expresarse. Asimismo, muchos interpretan lo de la ropa como otra pulla para Graciela Fernández.

Así, este es otro video que aumenta los malos comentarios hacia Florinda Meza, en medio de la funa por lo que hizo en su época como actriz antes de juntarse, y después, con su marido.