“Ángela Aguilar de esa época”: tras estreno de Chespirito, usuarios arremeten contra Florinda Meza y así respondió

El pasado jueves 5 de junio se estrenó el primer capítulo de la serie biográfica ‘Chespirito: sin querer queriendo’, a través de Max, misma que ya generó una ola de nostálgicas emociones en el público que alguna vez aplaudió las producciones de Roberto Gómez Bolaños.

Una vez más la vida de Roberto Gómez Bolaños acapara la atención, por la serie biográfica que se ha estrenado y que corrió a cargo de sus hijos, plasmando las vivencias del ícono de la televisión mexicana, narrando la historia de su padre y contando su versión sobre las vivencias de ‘Chespirito’ de las que ya ha destacado una figura importante, Florinda Meza, quien es retratada como ‘Margarita Ruíz’ en la producción.

Primer póster de Chespirito Sin Querer Queriendo, serie biográfica de Roberto Gómez Bolaños (Foto: Cortesía)

Fue precisamente esta ‘modificación’ a la historia la que adelantó al público la posibilidad de encontrarse con una historia que podría incomodar a la propia actriz, haciendo que, de esta forma, los hijos de Roberto Gómez Bolaños, queden blindados de posibles demandas, luego de contar el romance de su padre con Florinda Meza, donde se le señaló como la tercera discordia en el matrimonio del productor con Graciela Fernández.

¿Cómo retratan a Florinda Meza en la serie ‘Chespirito: sin querer queriendo’?

Aunque solo se ha estrenado un capítulo de la serie, este ya ha dejado ver algunos aspectos de la vida del histrión y las figuras que lo rodearon, en este caso ‘Margarita Ruiz’, una mujer que es retratada como una actriz que fue acercándose poco a poco a Roberto Gómez Bolaños, valiéndose de sus características poderosas y sensuales que la hicieron un ícono de esa época.

Poco a poco retratan cómo va surgiendo el amor entre Gómez Bolaños y Meza, contando una historia de aparente infidelidad, misma de la que años atrás se habló y causó una fuerte polémica de la que la actriz que dio vida a ‘La Chimoltrufia’ todavía no ha salido airosa.

Florinda Meza y Chespirito.

Retomar una de las relaciones más mediáticas de finales de los años 70, y que, hoy tiene hablando a nuevas generaciones, haciendo comparaciones con la situación que enfrenta Christian Nodal y Ángela Aguilar, de la que usuarios han señalado en diversos comentarios sobre la bioserie: “Es la Ángela Aguilar de esa época”.

Así reaccionó Florina Meza al estreno de la serie biográfica de Chespirito

Aunque ya había dado declaraciones previas al estreno de la bioserie escrita y producida por los hijos de ‘Chespirito’, Roberto Gómez Fernández y Paulina Gómez Fernández, fue en medio de su lanzamiento que Florinda Meza rompió el silencio y comentó:

“No estoy contenta, pero tampoco puedo decir que no me interese. Claro que sí los he visto, (los adelantos) el último lo vi, porque no aparecen en todas partes, no puedo opinar, porque un avance no dice mucho", comentó Florinda Meza y añadió: “si es una historia x, no tienes malos, tienes seres humanos con sus cualidades y defectos. Y si esto lo están anunciando como biografía, porque así lo están anunciando, tiene personas”.

Por último reveló que mantiene contacto con los hijos del cómico: “Sí, de hecho, platicamos casi todos los días”.