“No nos representa”: la comunidad LGBT también se burla de las pintas de Yina Calderón

Yina Calderón vuelve a dar de qué hablar en el posicionamiento de ‘La casa de los famosos 2′ por su look: esta vez quiso imitar a Cruella de Vil con un traje blanco y negro y unas mangas enormes que imitaban un traje Thierry Mugler.

Melissa, en el posicionamiento, se burló de esto: “tú eres como un domingo, sin clase”, a lo que procedió a burlarse de sus mangas. Calderón afirmó que lo hacía en honor a la comunidad LGBT.

Esto, porque ya ha hecho videos antes con trabajadoras sexuales de esta comunidad y ha adaptado la estética drag. Pero incluso, la comunidad misma la rechaza.

Yina causó burlas por su pinta otra vez. (RCN)

La comunidad LGBT dice que Yina Calderón no la representa

Varios tiktokers como Jesús Arana, pertenecientes a la comunidad LGBT se han burlado de ella. “Ven, ¿ella qué te hizo a ti? Eso es mucha maldad. Cómo es que le vas a hacer ese vestido de Chupiplum", expresó entre risas, al referirse a su look de la semana pasada.

Y en redes es igual, ya que no se olvidan de los comentarios contra Sofía Avendaño.

“Necesito que Yina Calderon deje de faltarle el respeto a la comunidad LGBTQ+: no querida, esos trapos y esos disfraces

A Yina se le burlaron por su pinta pasada.

NO nos representan, son HORRIBLES", "Yina Calderon alias Fiona Calderon no representa a ningún miembro LGBT. Ni colgándose de la comunidad logrará resaltar. Esa fea desabrida solo brilla por ser mal educada.“, ”Usando de excusa a la comunidad LGTBI, no querida Yina Calderon, tus trajes son feos y punto, hablabas que otras usan la comunidad de escudo y tu lo acabas de hacer", son algunos de los comentarios que se encuentran en Twitter.

Ahora bien, Yina defiende su estilo y no lo va a cambiar: sabe que las burlas también generan contenido. También, desde que construyó su personaje, ha visto que las burlas facturan.

Incluso un amigo suyo la defendió diciendo que al vestirse así le daban lo que querían.