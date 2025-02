“Hay que decirle que wow”: por qué Yina Calderón se pone lo que se pone y no va a cambiar

Los vestidos de Yina aparte de dar contenido en televisión, son la comidilla favorita de los burleteros de TikTok. Algunos creadores de contenido de la red social se preguntan si su diseñador la odia tanto como para dejarla salir así.

De hecho, aparte de su vestido amarillo (criticado por Melissa Gate, diciendo que parecía ‘papel celofán mal envuelto’), el de florecitas también ha sido bastante parodiado.

Y por supuesto, el último, el de su posicionamiento, ha dado de qué hablar: tenía un sombrero tipo ‘La Máscara’ al que también le pusieron la música.

La única que la ha defendido ha sido su compañera Norma Nivia, quien al estar tanto tiempo en el mundo de la moda, ha afirmado que cada quien puede usar lo que quiere.

Pero, ¿por qué Yina Calderón usa lo que usa y no cambiará? Precisamente eso es clave ante su presencia en redes y el programa.

Por qué Yina Calderón usa lo que usa: es cuestión de estrategia

Su amigo Will García salió a defenderla. Él la ha asesorado en sus looks.

“Mucha gente me escribe porque saben que yo soy amigo de Yina hace muchísimos años, pero entonces qué pasa, me dicen: ‘Quién la está asesorando, quién la viste, ustedes que son los amigos porque no le dicen’. No sé ustedes qué gusto tengan, pero a Yina la está vistiendo excelentemente. Tal vez es demasiado formal y elegante para el reality donde está, pero ella es una persona muy inteligente, más que ustedes que critican y la ven. Ella es una mujer que maneja sus redes y su marketing de una manera increíble, nadie como ella lo hace, por eso es tan exitosa con sus empresas y demás", expresó este.

Además, hace hincapié en que los vestidos que usa Yina son costosos. De hecho, ella se los mandó a hacer especialmente para el programa. Y además, Calderón siempre ha tenido una imagen relacionada a la cultura del drag, el tecno y la guaracha.

Yina Calderón, Luis Fernando 'El Negro' Salas y Melissa Gate de 'La Casa de los Famosos' Foto: RCN

Su amigo afirmó que su gusto “sí valía”:

“Para criticar hay que tener inteligenciainayina y y saber mejor por qué lo hace y para qué. Ojalá muchas de las que están allá tuvieran el presupuesto para vestirse cada ocho días como ella (Yina Calderón) lo hace. Y por último, para todas esas personas que me están respondiendo al privado por la historia que hice diciéndome que la estamos disfrazando, que mucho gas y que una cosa y la otra, pues gas para usted, porque uno cuando es feliz no se mete en la vida de nadie. Qué gente tan chismosa y metida, ¿tan infelices son?“

Ahora bien, su propio vestuario da de qué hablar, sobre todo para un programa que vive de eso, del contenido viral.

Entonces muestra - desde siempre lo ha hecho- que la pinta lo es todo, y que parte de su personalidad es llevarse todas las zascas.

Y no le importa porque ella no está para complacer el “buen gusto” tradicional, o mataría al personaje que tanto le ha dado para facturar.