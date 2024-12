Critican a Brigitte Baptiste por elección como una de “las mujeres del año” al ser mujer trans

Brigitte Baptiste es una muy respetada ambientalista y académica que ha ganado respeto por su trabajo y también celebridad por su transición de género. Fue elegida junto a Johana Bahamón como la segunda colombiana entre las “100 mujeres más influyentes del año”, y están cuestionando su elección no por su trabajo sino por su elección personal.

Alguien que no es del país puso en un tuit que “BBC hacía un movimiento insultante desde parte de los que odian a las mujeres”. A lo que una tuitera puso después: “¿en serio a ustedes no les incomoda ni un poquito que alguien que NO es una mujer reciba un reconocimiento como una de las mujeres del año? ¿No?”

En un claro ejemplo de transfobia, si se atiene el concepto a señalar a una persona trans por su identidad de género.

Las respuestas han sido variadas. Si bien siempre están los cuestionamientos transfóbicos, también otras personas han cuestionado los intereses de la académica.

“A mi no me incomoda pero no porque no sea mujer de nacimiento sino por su labor profesional en la que se la pasa defendiendo los intereses del capital”, “No, la verdad no me incomoda ni un poquito. Lo que me incomoda son las posturas y al servicio de quien está ella. Es solo un premio, no está dando una charla de cómo se sienten los cólicos menstruales”, “A mi no me incomoda, bien por ella, su buen CV y respeto profundamente su identidad de género. Una de las cosas que más destruye el mundo es la competitividad donde no debería haberla, acaso no es ese el amor que debería mover el mundo entero?” son algunas de las respuestas.

Por qué eligieron a Brigitte Baptiste y a Johana Bahamón entre esta lista

A Bahamón, es claro: su trabajo con penados y pospenados en todo el país ha cambiado la mirada hacia las personas que están privadas de su libertad. En el caso de Baptiste, la BBC la ha elegido por hacer campaña para que las personas LGBTQ+ tengan una mejor financiación hacia la educación superior.