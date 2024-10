“Yo solamente la estaba cortejando”: Diego Cancino da su versión sobre presunto acoso sexual

Uno de los funcionarios del gobierno Petro, Diego Cancino, ex viceministro y presidente de la SAE, fue denunciado por la defensora de Derechos Humanos Viviana Vargas Ávila, quien lo acusó de haber tocado sus partes íntimas inapropiadamente en el contexto de una fiesta en un entorno no laboral. La funcionaria ya interpuso la denuncia ante la Fiscalía y en redes sociales. Cancino, aparte, dio un comunicado y dio su versión en la Revista Cambio donde afirma estar en tratamiento contra el alcoholismo y dijo que solo “la cortejaba”.

PUBLICIDAD

En su entrevista para la publicación, Cancino afirmó que no abusaba de su poder, ya que no tenía ninguno y en aquel momento estaba desempleado. “Lo que tiene sentido es que la toqué mientras bailábamos apretado”, contó. También afirmó que si el acoso hubiese sido tal, uno de los amigos de Vargas no hubiese gastado whisky esa noche.

“Yo jamás la irrespeté. Después de que intento darle un beso, bailamos con mutuo consentimiento. Un reconocimiento de que queríamos bailar. Bailamos de manera muy cariñosa y cercana. No la toqué sin su consentimiento nunca. La toqué en el sentido que bailé apretado con ella, pero sin su consentimiento jamás. Después de que bailamos ella se alejó, pero yo entiendo”, expresó.

Cancino afirmó que solamente la cortejaba. Y que, como decía en los chats, Viviana le parecía “linda, valiente y empoderada”. Afirmó también que estaba en un tratamiento por la enfermedad del alcoholismo.

Piden a Cancino que renuncie por denuncias de presunto acoso sexual

Varios funcionarios del Gobierno Nacional ya se han expresado a favor de Vargas. Y en redes, sobre todo, cuestionan las razones del funcionario ante su actuar.

“Lo que hizo Diego Cancino está lejos de ser una “conducta ofensiva”, como lo quiere hacer ver. Según la denuncia de Viviana Vargas, Cancino la abrazó por la espalda, metió las manos debajo de su blusa y tocó sus senos sin su consentimiento. Eso se llama acoso sexual”, son algunos de los comentarios.

Otros cuestionan el hecho de que la presunta víctima se siguiese hablando con él en pos de un trabajo. Sin embargo, la periodista Amaranta Hank también mostró cómo este la llamaba con asiduidad.