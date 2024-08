Mon Laferte estrena documental y revela que su acoso sexual fue silenciado

La cantante chilena Mon Laferte despidió julio con el estreno de un poderoso documental, que le sirvió de catarsis para revelar todos esos momentos más oscuros de su vida. “Mon Laferte, te amo”, se llama el material audiovisual autobiográfico que está disponible en la plataforma de streaming Netflix.

En una hora y ocho minutos, la artista de 41 años se paseó por sus penas y sus glorias, tanto de su vida privada como musical. “Acompaña a la artista y cantante chilena Mon Laferte en este íntimo recuento de su vida en México y mientras transita una gira mundial, la maternidad y sus heridas más profundas”, es el briefing del largometraje.

La estrella musical contó que sintió “la libertad absoluta”, cuando migró a México, donde grabó su álbum Mon Laferte, vol. 1, el que hizo “con las uñas” en un estudio de grabación casero. Los bares mexicanos fueron testigos de sus covers y su talento, poco a poco se hizo un nombre en el norte del continente. Se liberó de una fuerte depresión y de las cadenas del alcoholismo que le dejó un desamor.

Hace dos años debutó en la maternidad, tras dos intentos fallidos de fecundaciones in vitro.

Sufrió a coso, lo supieron y no la defendieron

La cantante, quien está radicada en México, reveló en el programa un momento muy desgarrador: el presunto acoso que sufrió, en el 2003, por parte de Jaime Román, quien en ese momento era el productor musical del reality “Rojo fama contra fama”, transmitido por el canal TVN, en su natal Chile.

“Por primera vez les dije: ´Miren, estoy teniendo acoso por parte de Jaime Román. Yo quiero salirme’. Y me dijeron: ‘Sí, te vamos a ayudar, no sabíamos esto de Jaime, qué terrible, jamás nos lo hubiéramos imaginado’. Y no, no pasó absolutamente nada”, le denunció la intérprete de “Amárrame” al director del programa. Ella solo tenía 19 años.

Estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida, porque el programa le dio la visibilidad que necesitaba para despegar su carrera artística, pero todo se transformó en pesadilla: “Horrible. Cada vez que lo veía me estaba acosando. O sea, estamos hablando de los cinco años que duró el programa. Eso, para mí, fue lo peor que me pasó en ‘Rojo”, desveló Norma, nombre real de ella.

Y es que desde los 13 años fue víctima de un presunto hebéfilo, pues sostuvo una “relación” con un hombre 21 años mayor que ella. Actualmente, Jaime fue declarado culpable del cargo obtención de servicios sexuales de menores reiterados. Fue detenido en el 2012, en la Operación Heidi, que desarticuló la red de explotación sexual y prostitución infantil. Él fue condenado por 4 años de libertad vigilada e ingresado en el registro nacional chileno de pedófilos