¿Por qué Caracol hace novelas que no le importan a nadie? Esta fue medida que tomaron

Que Caracol vaya de ‘capa caída’ con sus ficciones no es un secreto: lo último interesante que tuvo fue ‘Devuélveme la Vida’ y, como todas las megaproducciones que fueron relegadas por los predecibles realities de canto durante años, no pudo marcar ni más de 7 puntos de rating. Mismo caso, ‘Las Villamizar’, que es una gran producción de época y el biopic de la India Catalina. Ahora, sacarán de la programación a ‘Klass95′, una novela que retrataba el mundo de la belleza y el narco en los 90 y volverá un éxito de hace... seis años.

Se trata de ‘Loquito por Ti’, novela que retrataba el auge de las orquestas tropicales en los años 70, protagonizada por Variel Sánchez. Volverá de las 10:30 a las 11: 30, para competir con el arrastre que dejan sus programas más vistos, que en los últimos años han sido solo realities. Pero, ¿por qué no dan una en ficción?

Dejan sus mejores novelas en horarios que nadie ve

Todas sus megaproducciones últimamente las repliegan por arrastre luego de los realities. Ha sido así durante años. ‘Las Villamizar’ merecía un mejor rating del que se le dio. Lo mismo la biopic de la India Catalina. Todas sus ideas creativas de época terminan en horarios donde la gente ya está dormida o a medio dormir. Al fin y al cabo, qué pueden perder: la gente ya puede verlas en streaming.

Streaming: arma de doble filo

Sí, la gente ya puede ver todas las novelas de Caracol por Netflix o por el portal de paga del canal (razón por la que no han puesto en televisión abierta ‘La saga’, una de las mejores novelas del canal en toda su historia). Así no tiene que someterse a ese horario espantoso que dan a sus producciones. El problema, es que si en entre elegir cualquier producción de Caracol o por ejemplo... ‘Shogun’ o la serie de los hermanos Menéndez, pues la gente preferirá ver mil veces una producción ganadora del Emmy, que tiene creatividad y calidad, que algo que realmente no resuena con ellos, de todos modos.

Que hay una falta de creatividad tremenda

Hace poco se viralizó un TikTok donde uno de los mejores libretistas del país, Mauricio Salamanca, hablaba de cómo los canales quieren números y que por eso apostaban a repetir novelas o a hacerles secuelas, como pasó con el desastre de Betty la Fea 2 y con Pedro el Escamoso. Porque realmente no querían tomar riesgos: se les nota.

Además, las plataformas, como explicó Carlos Ochoa, ya son dueñas de las telenovelas y su fuerza creativa.

En el caso de Caracol, y luego de vivir dos décadas de narconovelas, en verdad, ¿qué esperaban? A nadie le importaba otra historia de otro narco glorificado, como en el caso de ‘Paraíso Blanco’, o ‘Klass 95′. En serio. Y más cuando Netflix ha capitalizado nuestra historia hasta el extremo y luego de que el agente aeroportuario de primer mundo te maltrata por el pasaporte... pues prefieres ver, de nuevo, ‘Shogun’. Toda la vida. O el reality y a dormir.

RCN es un competidor que les lleva delantera

Con ‘Ana de Nadie’ y ‘Rigo’ el canal de las tres letras pudo volverse a meter en la conversación en redes y llegaba a todas las generaciones. Ficciones que contaban historias de país y contemporáneas. Llegaron incluso a impresionar a gente que hace rato había abandonado la televisión colombiana por ramplona y repetitiva y le pusieron atención a dos historias excelentemente producidas y bien contadas.

RCN lo intentó, aunque no le fue tan bien con ‘Rojo Carmesí'. Pero al menos tomaron riesgos y pusieron calidad y empeño. Eso le falta al canal del molusco, que parece empecinado en tener las viejas fórmulas: con los realities puede que funcionen, ya que siempre habrá gente nueva dispuesta a entrar al espectáculo. Con la ficción, es improbable saberlo.