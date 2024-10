Mabel Cartagena demuestra que los famosos también son personas y se debe respetar su intimidad

Mabel Cartagena, a diferencia de muchos famosos que sufren ataques con estoicismo (”no complain, no explain”, decía la reina Isabel) sí denunció a su acosador, John Jairo, y reveló que incluso pagó a gente para tomar fotos de sus hijos. Y la están alabando en redes por establecer límites a su privacidad.

“Yo siempre he pensado que ser famoso debe ser una mamera, y me encanta lo que está haciendo Mabel Cartagena. El que sea una figura pública no significa que tenga que aceptar acoso a su privacidad o que hostiguen a su familia. Ojalá el tal jopo se esté poniendo crema en la cola”, “Mabel Cartagena cuenta en sus historias que decidió demandar al dueño de la página el Jopo, acabamos de pasar un caso lamentable con Sofía Delgado y a Uds les parece normal que un tipo incentive a otros a tomarle fotos a los niños de ella solo porque ella les cae mal?Dan Asco!”, “ Me parece de valientes lo que está haciendo Mabel Cartagena, porque ya está bueno que la gente piense que por ser famosos ellos se tienen que aguantar que la gente les diga de cuanta cosa y quedarse callados porque son famosos. Pobre gente y su salud mental”, son algunos de los comentarios que la apoyan.

De hecho, Mabel demandó a su acosador, dueño de la página ‘El Jopo’ por todo lo que ha hecho contra ella y sus hijos. Porque una cosa, sí, es criticar ciertas acciones: pero lo que se demuestra aún en pleno 2024 es que la gente comenta físicos y vidas de los famosos como si fueran las de ellos y no piensan un poco en su salud mental.

Es por eso que la influencer y presentadora da un paso adelante, mostrando que los famosos pueden establecer sus límites y de paso, increíble, su humanidad.

No, no es malo que un famoso establezca límites y más si se trata de los hijos, como Mabel Cartagena

Y sí, hay privilegio: pero los famosos también son personas. Personas que merecen respeto. No se aprendió definitivamente nada desde la princesa Diana, a la que literalmente cazaron hasta que se accidentó. O a Britney Spears, que hasta le apostaron la hora de la muerte. Cuando los famosos establecen límites (a Chappell Roan la están criticando por no querer tomarse fotos con nadie en la calle), parecen “antipáticos”. Como si le debieran algo al público. Y sí, pero no. Ellos también tienen una vida.

En el caso de los famosos colombianos, es común deshumanizarlos con su apariencia física. Que lo digan Daniela Ospina o Luisa Fernanda W, que se defienden como pueden ante ataques malintencionados. Y sí, la imagen es pública, pero se sabe desde hace años cómo afecta un comentario a una persona y todo lo que trae detrás el bullying online. Sí, el Internet es de verdad.

En el caso de Mabel Cartagena es más peligroso, porque se habla de menores de edad. Se habla de tomar fotos sin su consentimiento. Se habla de usar imágenes de ella sin su aprobación con el sentido de no solo acosar, sino quién sabe qué más, como se ha visto en varios casos.

Y por supuesto, se habla de que hay límites a la hora de abordar el disentimiento hacia un cuerpo público, que también tiene una vida, una agencia y una forma de defender su privacidad y su humanidad. Y por eso Mabel es una valiente: ojalá a su acosador le caiga todo el peso de la ley.