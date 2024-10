Pipe Bueno y Luisa Fernanda W responden a críticas por su forma de vestir

La Semana de los Latin Billboard 2024 fue un evento que congregó a lo más destacado de la música latina. Entre los artistas que marcaron presencia, destacó Pipe Bueno, quien demostró una vez más por qué es uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana. Su carisma y talento lo convirtieron en uno de los favoritos del público, que disfrutó de sus presentaciones enérgicas y llenas de sabor. Además de Pipe Bueno, otros artistas de música popular también tuvieron una destacada participación, demostrando la gran influencia de este género en la industria musical latina. La semana estuvo repleta de eventos, presentaciones en vivo, paneles de discusión y por supuesto contó con una alfombra azul, en donde los artistas presumieron sus mejores looks. Aunque el del paisa no logró tener mucha recepción positiva por el público, sino que al contrario generó más críticas, pero no dudo responder frente a esto.

Como es de costumbre, Pipe Bueno junto a su pareja, la influencer Luisa Fernanda W suelen asistir a varios eventos donde destacan por su sentido de la moda. Así, el cantante de música popular presumió por medio de sus redes sociales lo que habían elegido para esta gala, él iba luciendo un traje color rosado bastante llamativo, mientras que Luisa llevaba un vestido color rojo. En los comentarios dejaron varios mensajes como: “Otro evento al que va Pipe, otra combinación de ropa que parece recomendada por un ciego” y “Yo amo a Pipe, pero nunca le pega a la ropa que se pone”.

En una entrevista para E! Now Latino, le preguntaron a Pipe y a Luisa por las críticas que recibe con sus atuendos, a lo que él respondió que no todo el mundo está en sintonía con la moda, por el hecho de que la gente espera que Pipe Bueno se vista con sombrero y como suele ser estereotipo típico de los cantantes de música popular. La periodista señala que a Luisa también le atribuyen que si pareja se viste mal, a lo que Luisa respondió que ella no lo viste, sino que es la que lo desviste.