Liam Payne: por qué las ‘Directioners’ fueron maltratadas por mucho tiempo y merecen una disculpa

Perder a un ídolo, a alguien que nunca probablemente se conocerá pero que marcó la educación sentimental de uno, es casi como perder un poquito del alma. Y más allá de la tragedia - y todos los detalles que le van a sacar en vida- la muerte de Liam Payne deja a uno de los fandoms más incomprendidos y atacados en los años recientes destrozado, partido en dos.

PUBLICIDAD

Quienes los amaron- tanto a él como a sus compañeros- crecieron juntos y ellos cinco, ahí, en la distancia, hicieron parte de la felicidad de muchas mujeres que encontraron consuelo, apoyo y modelos en ellos mismos y sus canciones.

Ese dolor por Liam también se extrapola a una época que ya no estará más. Y una que mostró también lo peor de la sociedad, y un ciclo repetitivo: todos los ataques hacia las ‘Directioners’, y que continúan al ver comentarios terribles hacia ellas por llorar a uno de sus ídolos son un ciclo repetitivo de histerización e invalidación hacia las mujeres por sentir pasiones que vayan más allá del male gaze, la mirada masculina.

Una que olvida convenientemente que en cuestiones de pasión hacia personas y obras ha sido más violenta que la femenina. Y más trágica.

Pero en la década de 2010 estaba bastante normalizado burlarse de las Directioners (recuerdo muy bien una galería de Buzzfeed con los memes contra ellas en 2013) , así como hoy de las K- Popers y en los años 60 de las ‘Beatlemaníacas’ (el término ya nos dice algo), y de las fans de las boybands en los 90, mostrando cómo, aún en medio de esta tragedia, se quiere disciplinar a una mujer joven, generalmente apasionada porque se le juzga sin criterio y racionalidad. Y esto la Historia lo desmiente ampliamente.

Desde Goethe hasta las barras bravas: ¿por qué las mujeres son más severamente juzgadas por sus aficiones que los hombres?

En la historia de las pasiones colectivas hacia los ídolos o las obras o fenómenos sociales, habría que decir que los casos más ilustrativos de tragedias causadas por fanatismo desbocado no vienen de fandoms habitados por mayoritariamente mujeres jóvenes.

No, usted nunca verá a una swiftie, a una fan de Jungkook o a una fan de Karol G o Shakira quemar un estadio y apuñalar a otra persona por una camiseta, como ha sucedido con el fútbol y sus expresiones hasta de violencia sexual.

PUBLICIDAD

Claro: es “fútbol”. El lenguaje es “así”. Es la “pasión”. Entonces, ¿por qué cuando una mujer grita y escribe historias ficticias en Wattpad sobre su ídolo o ídola y expresa su amor, tiene que ser condenable, si no hay rasgos de violencia normalizados? ¿Son inferiores porque no expresan ningún lenguaje de guerra, como quieren justificarlo en este deporte?

Por otro lado, quienes se burlan de las directioners que hoy lloran a Liam son los que siempre han tenido argumentos tan anacrónicos como el que One Direction no hacía “buena música” y que el intérprete fallecido hacía música “inferior”.

Conozco bien a ese tipo de gente. Es la que como yo, ama el rock clásico, generalmente y seguramente, con sus canas, gozó conmigo de los conciertos de Mötley Crüe y Kiss el año pasado. No existe para ellos nada más luego de 1999. Vale, a mí me gusta ‘Watermelon Sugar’ de Harry Styles, pero no me llega como ‘Looks that Kill’, de Mötley Crüe . Gustos son gustos.

Pero si hacemos un repaso histórico, jamás se ha visto a un solo fándom de mujeres jóvenes, ni siquiera a las swifties, blanco actual de todo el odio que recibieron las ‘Directioners’, hacer disturbios como los que pasaron en St Louis porque Axl Rose se negó a cantar o prácticamente hacer un nuevo ‘Bogotazo’ porque de nuevo, Axl Rose se negó a cantar en la capital de Colombia en 1992 luego de caer una soberana ‘lluvia de noviembre’ que lo hubiese electrocutado, por ejemplo.

Cada episodio violento y delictivo relacionado con fándoms generalmente masculinos alude casi siempre a esa música “superior”.

Y cuídate si eres mujer y entras: tienes que demostrar que no eres una poser que quiere conseguir novio o lo hace por moda. No pasa en la música, sino en la cultura geek y todo campo cultural generalmente dominado por hombres.

Por otro lado, las historias de los fanboys han sido más penosas históricamente de lo que un grupo de mujeres millennials y centennials hubiesen podido expresar en sus momentos más eufóricos: Goethe publicó en 1774 ‘Las penas del joven Werther’, y ante la desilusión amorosa extrapolada en sus vidas hubo una ola de suicidios, claro, masculinos. Vamos ahora a 1926: muere Rodolfo Valentino a la misma edad de Liam Payne. Hubo suicidios de ambos sexos. Y vamos ahora a la década de 1950 -60, cuando los hombres prácticamente se abalanzaron contra Marilyn en su clásica escena de la falda en la alcantarilla o en lugares como Londres, invadiendo todo espacio personal.

¿Es entonces pertinente condenar a mujeres jóvenes que tienen afiches, gritan y los aman como unas anormales sociales cuando prácticamente hay una cultura de siglos donde los hombres han expresado sus emociones de maneras más irresponsables y hasta violentas?

No lo creo. Simplemente lo que pasa hoy, y que recuerda a esta reciente tragedia que toca a toda una generación, está dominado por una mirada masculina que ha generado narrativas desiguales donde las mujeres siempre van a perder por sus gustos y sus pasiones porque hay todo un sistema para histerizarlas si no se comportan bajo unas reglas que nunca han sido igualitarias, ni siquiera en lo que se ama y marcó una época de la vida.