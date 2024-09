VIDEO: los detalles del elegante vestido de Tutina de Santos en la boda de su hijo con Gabriela Tafur

Lo que vendía principalmente el boleto a la boda de Gabriela Tafur con Esteban Santos no era la novia, ni el novio, taquilleros de por sí: era el estilo de su madre, la elegantísima ex primera dama de Colombia, Tutina de Santos, que no decepcionó al ir en un Isabel Henao.

Este exquisito vestido floreado fue bordado a mano en su totalidad por la marca de la diseñadora paisa. De hecho le cubría los hombros y cada flor en tono nude y coral, complementada con dorado, se hizo a su medida.Esto, con un escote discreto y que fue perfecto para el clima de Cali, donde ambos se casaron.

Asimismo, la pieza tuvo más de 200 horas de trabajo con flores ilustradas y estampadas en organza, cortadas pétalo a pétalo. La base es de tulle sparkle. Un vestido impactante en una boda que, como mostró Maleja Restrepo, una de las invitadas, hubo tapones para los tacones en el pasto y hasta repelente.

Todos esperaban a Tutina para la boda “del siglo”, según los Gen Z colombianos

Es uno de los acontecimientos sociales más importantes: estuvo invitado hasta el influencer Juanda. Pero muchos esperaban a la ex primera dama de la nación: había destacado en la década que gobernó su marido, por su estilo. Silvia Tcherassi, Esteban Cortázar, Leal Dacarett. Una portada en Vogue en 2012. Entre otros hitos de moda.

Muchos esperaban ver el estilo de la ex primera dama, a juzgar, la mejor vestida en la historia reciente. Además, también se filtró un video en el que se le ve entregando conmovedoramente a Esteban Santos, con una mirada tierna, lo que también conmovió a muchos internautas.

Sea como sea, a Tutina “sirvió” con su vestido. Y para muchos sí honró ese estilo que la hizo tan popular y tan recordada entre la lista de primeras damas de la historia reciente del país.