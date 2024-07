Video de Tom Hiddleston en Colombia: esto era lo que hacía en el país

Uno de los actores más queridos del mundo es Tom Hiddleston , que se hizo una leyenda al interpretar a Loki en el MCU por más de 10 años. Y luego de grabar su comercial en París, se le vio en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá saludando a varios fans.

Una fan barranquillera lo grabó a la distancia y luego lo saludó. Ella contó que el británico se encontraba con tres personas, entre ellas personal de Migración Colombia y un guardia de seguridad colombiano que no permitía tomarse fotos con el actor.

Este, sin embargo, fue muy amable y extrañamente no fue notado por muchas personas, o habría un tumulto mayor. Se encontraba en la zona de recogida de maletas del aeropuerto y se le vio impecable de traje oscuro siendo simpático con quienes se le acercaban.

Esto era lo que hacía Tom Hiddleston en Colombia

El actor de ‘Loki’ se encuentra en la segunda temporada de la serie ‘The Night Manager’, donde interpreta a Jonathan Pine, un agente de inteligencia británico que en la primera historia tenía que encarcelar a un criminal internacional interpretado por Hugh Laurie (Dr. House).

También, su interés amoroso era una estadounidense interpretada por Elizabeth Debicki (The Crown).

Más o menos para el 20 de julio, se rumoreaba que él andaba en el país, ya que una persona de la producción posteó una foto donde anunciaba que estaban grabando en Colombia. Eso disparó los rumores de que Hiddleston andaba en territorio nacional.

Ahora bien: no se sabe exactamente en qué ciudad grabó la producción y el actor prácticamente no tiene redes sociales si no es más que para sus causas solidarias.

Hay que recordar que Hiddleston se ganó el Globo de Oro al interpretar este papel. También tuvo de compañeros a actores de la talla de Tom Hollander y Olivia Colman, entre otros.