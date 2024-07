Totto explica el porqué de su diseño para inauguración de Juegos Olímpicos y enfrenta las críticas

El uniforme de la delegación colombiana en los Juegos Olímpicos de París, en su ceremonia de inauguración, dio mucho de qué hablar. Muchos alabaron (como las periodistas especializadas en moda, Pilar Castaño y Beatriz Arango) el diseño de la gabardina con alusiones a la cañaflecha. Sin embargo, otros criticaron su color (clásico), el logo y el sombrero vueltiao. Por esta razón, Nueva Mujer Colombia habló con Marcela Pérez, Directora Corporativa de la compañía, quien explicó cada detalle del diseño.

PUBLICIDAD

Totto explica el por qué de su diseño y acalla las críticas: es una co- creación con los deportistas

-¿Cómo se conceptualizó el uniforme?

Básicamente se hace una co-creación con los deportistas. Entonces, el equipo de diseño de los uniformes está no solamente conformado por diseñadores de Totto, sino también por deportistas que hicieron parte del proceso.

Ellos fueron quienes validaron estos uniformes, quienes dijeron cuáles eran sus necesidades, con qué prendas se sentían más cómodos, y dieron unas entradas de esas necesidades y de esos momentos en los que iban a usar cada una de las prendas.

Según esto, nuestro equipo de diseño empieza a realizar las propuestas. Entonces ya el equipo empieza a pensar un poco en ideas, obviamente, para diseñar unos uniformes que representen lo que es nuestro país: así empiezan a pensar en biodiversidad, en toda la fauna, en toda la flora. También el tema de las olas del mar es muy importante: si ves la parte gráfica, el diseño de esos uniformes tiene olas, refleja el movimiento.

Este también tiene temas muy autóctonos nuestros, como es la caña flecha, que es un tejido que se ve expuesto en todas las prendas, y está impreso en todas ellas. Así, cuando el equipo de diseño de Totto realiza la propuesta, esto es validado con los deportistas. Ellos lo aprueban.

-¿Cómo es el tema del tallaje?

Es un tema muy importante. Ellos necesitan estar cómodos ya que son deportistas: más que un tema fashion, es un tema de estar cómodos, porque son momentos durante todo ese camino a París. Es decir, tenemos un momento travel, cuando ellos viajan a París y regresan. Otro que es medalla, donde suben al podio. Y otro que lo vimos en la inauguración, el momento más de moda.

Ahí tuvimos una prenda que hacía homenaje a toda esta cultura parisina y adecuada muy al clima. Porque vimos que llovió, vimos muchas delegaciones con el plástico, con el cobertor y afortunadamente Colombia había diseñado una prenda propicia para el momento: una gabardina en algodón y nylon, que era muy fresca, pero también con ese toque europeo parisino, con la intervención gráfica de la caña flecha que le daba el toque colombiano.

PUBLICIDAD

Y finalmente, tenemos un momento casual, que es ese momento cuando los deportistas están fuera de competencia, que se usa para los momentos en los que no están compitiendo.

-¿Por qué siguieron con el sombrero vueltiao como en todas las presentaciones anteriores de Colombia? Hay muchos sombreros artesanales en el país.

Este nos identifica y también nos parecía que tenía que ver con el tema de la caña flecha que iba en la gabardina. Además, este es un accesorio que le suma el Comité Olímpico Colombiano por identificación.

-¿Por qué escogieron ese color de la gabardina?

Es una pieza icónica de ese país, y tradicionalmente es en beige. Entonces, quisimos dejarlo tal cual la prenda y jugar con nuestro tricolor colombiano, con el amarillo azul y rojo, poniéndole esos toques que vemos que tiene la prenda en la parte inferior que representa la caña flecha.

-Criticaron mucho la parte gráfica. ¿De dónde viene?

Del mar, claramente, y la caña flecha. Sabemos que el tema ha sido polémico y debatido, aunque el diseño es muy subjetivo: hay quienes gustan de él y quienes no. Ahora, para nosotros como marca, maravilloso que hablen de la misma, y estuvimos en tendencia por ese debate.

Por nuestra parte, ese muy muy satisfactorio que muchas personas, que muchos colombianos, más allá de empezar a generar una crítica documental sobre el diseño, valoren que somos una marca que lleva 20 años apoyando al Comité Olímpico de Colombia, que por muchas ediciones de los Juegos Olímpicos, desde que no recibíamos ninguna medalla, ha acompañado a nuestros deportistas con un patrocinio muy importante. Entonces, valoramos que también salen muchos comentarios positivos hacia la marca.

-Explícanos por favor cómo ha sido esa respuesta más allá de las críticas.

Es impresionante, pero la marca este fin de semana ganó un número de seguidores en redes sociales sorprendente, aunque para nosotros, las personas que son autoridad de moda en el país son las que representan esos comentarios más valiosos, porque validan que hicimos bien las cosas y que hicimos un buen ejercicio.

Así, tenemos una publicación de una autoridad en nuestro país, como lo es Pilar Castaño, elogiando la gabardina, o como Beatriz Arango, otra autoridad en moda en nuestro país, eso refleja que hicimos las cosas bien. Por otro lado, lo confirmams con un mensaje de uno de los deportistas, afirmando que con la gabardina le salvamos la vida.

De hecho, veíamos a otras delegaciones con el plástico en medio de la lluvia y ahí pensamos que acertamos con el diseño.

Así que ahí también llegaron comentarios de que la vendiéramos. De hecho, nosotros sacamos unas pocas unidades a la venta el mismo viernes y se ha vendido muy bien, ya nos quedan muy poquitas. Entonces, es un tema subjetivo. El tema empezó negativo el viernes, además de que las personas creían que los uniformes que lanzamos a fines de mayo eran los mismos, que teníamos como sorpresa para la inauguración. Pero entonces, la torta se fue volteando.

Ahora, lo más importante es apoyar a nuestros deportistas y deseamos que les vaya muy bien. Nosotros como marca trabajamos con ellos y nos interesa mucho responder a sus necesidades.

-Hay otra cosa que ignora la gente: ustedes tienen un trabajo tecnológico y sostenible increíble. Cuéntanos por favor un poco de eso.

Como bien lo mencionas, usamos telas biodegradables. Parte de esta colección es diseñada con material PET, que es material con telas plásticas recicladas, y son telas certificadas por Lafayette. Trabajamos con ellos, una gran empresa textil conocida en Colombia y ellos certifican esas prendas.

-Y bueno, lo más importante: ¿qué les dijeron los deportistas de las prendas? Al fin y al cabo, ellos son quienes las lucen.

Como ellos participan en esta creación, siempre están felices. Para ellos estar vestidos con el uniforme de Colombia es un orgullo y una responsabilidad. Los comentarios fueron muy positivos.

NUEVA MUJER COLOMBIA también habló con dos expertas de moda y esto dijeron al respecto

“Yo creo, personalmente, es que el atuendo no necesita sombrero. El sombrero vueltiao se asocia al trópico y estaban en un día lluvioso en París y no entiendo la asociación. Tampoco entiendo la insistencia en usarlos con atuendos que no van para nada. Y viendo fotos del uniforme, y creo que fue una buena idea que pudo ejecutarse mejor. Abierta se ve muy bien. Me parece que el color, clásico, no era el apropiado: estaban en un río y un barco y ese color tan apagado puede que no les haya funcionado a la hora de destacarse. Pero les rescato el detalle del tejido, y ese se pierde un montón”, le explica Jeniffer Varela, investigadora y académica de moda a Nueva Mujer.

La experta continúa: " siento que de la talla correcta se ve muy bien. Ahora, en el tema de lo deportivo y aplicado al Caribe, hay que diferenciar lo identitario para nosotros y lo que es identitario nuestro hacia el exterior. En ese segundo grupo está el sombrero muy enquistado en la cultura popular. Además, los franceses nos mostraron cómo usar el cliché a su favor. Es por eso que no entiendo por qué tanta renuencia hacia el sombrero, que es tan fácilmente reconocible y se sigue usando”, añade.

Por su parte, Diana Lucía Gómez, experta en moda, opina que Totto busca una imagen de Colombia " a la que responda la base de la población. No están buscando una estética muy sofisticada, sino deportiva con la que la mayoría de la población se sienta bien representada. Entonces, usan elementos gráficos que reflejan símbolos nacionales y más si el derivado son productos de consumo masivo para que la gente los quiera usar. En ese sentido, a diferencia de países como México que se arriesgó a una historia de color lejana a lo que se pensaría, las decisiones comerciales están asociadas a que el colombiano de a pie vea que esto es Colombia y me voy a sentir orgulloso y representado”, afima.

Gómez afirma que lo económico juega un papel fundamental, ya que estas piezas están diseñadas para que la gente pueda acceder a ellas, además de confirmar de cómo trabajan con los deportistas. “Muchos de ellos también representan al colombiano promedio, que se han forjado en contextos de inequidad grandes. Y Totto ha estado como patrocinador desde hace varios olímpicos. Es un contexto importante: el patrocinio que tienen estos atletas para poder participar cuando muchos salen de contextos vulnerables”, añade.

“Ahora, efectivamente, en el diseño pudieron hacer las cosas mejores en varios sentidos. En el tema del diseño final y asociarlo a Señal Colombia, debieron hacerse una pregunta sobre ello. El cuestionamiento es bastante válido. Ahora, para cambiar la percepción, más allá de un comunicado, hay que enamorar a la gente sobre estos símbolos de manera más profunda. Que entiendan por qué las prendas son como son. Y deben en vez de lanzar todo hasta hoy, como muchos países hacer un lanzamiento antes en un ambiente controlado, con un estilismo grandioso, con personajes como buen gancho, mostrar esos trajes y garantizar que la gente se enamore de estas piezas y entenderlas para que la gente no llegue a la hora de la inauguración a decir que eso parecía del Inspector Gadget”, complementa.

“Hay que darle también protagonismo a los paralímpicos. No se contó de los tributos funcionales para atletas con discapacidad y son perfectamente capaces de hacer estos diseños. No se comunicó eso. Y sí, hay una página de venta para los uniformes de los Olímpicos, pero no de los paralímpicos”, añade.

Sin embargo, Gómez profundiza en el diseño de la Ceremonia de Inauguración y tiene algunos comentarios al respecto en ese sentido.

“Totto sí acertó, sin embargo, en cuestiones de clima al ser una marca dedicada a la funcionalidad. Pero sí es cuestionable en términos de diseño, que no pensaran en evolucionar los procesos que han tenido en los uniformes previos. Entonces, para mí, por ejemplo, que los atletas vuelvan a la ceremonia con un sombrero vueltiao es una forma de estar estancados en una misma imagen de Colombia que solo depende de esa cañaflecha para darse a conocer. Y pienso que el ejemplo está muy claro en otros equipos que experimentan con otras formas de depurar sus estéticas nacionales y convetirlas en algo más sofisticado, o más funcional, o enfocado en proyectar una actitud moderna y actual. Entonces, incluso, algo como la artesanía y la técnica de la cañaflecha, que estaba en el estampado, se vuelve reiterativa y que sea el sombrero tradicional en vez de buscar un complemento con esta técnica de forma novedosa”, afirma.

Si quiere comprar algo de la colección de Totto para estos Juegos Olímpicos, haga click aquí.