La sentida carta de Amanda Dudamel hacia su padre por ganar la primera estrella con el Bucaramanga

Amanda Dudamel, virreina universal en 2022 y modelo, es la hija del Director Técnico del Atlético Bucaramanga, Rafael Dudamel. Ella celebró con su padre la primera estrella del equipo, lograda luego de 75 años. Y no solo le dio un beso y estuvo en el Campín: también le dedicó un conmovedor post.

Dudamel, quien es hija del primer matrimonio del ex jugador venezolano, ha conseguido millones de fans y ha trabajado en la televisión colombiana. De hecho, fue pareja de ‘Boyacoman’ en ‘La vuelta al mundo en 80 risas’. También es influencer de marcas de moda. Esto no le impide acompañar a su padre en su triunfo.

Y por supuesto, estuvo en el Campín, a su lado y con Carolina Duque, la esposa del ex arquero.

Sin embargo, en Instagram se extendió en alegría hacia su padre.

El sentido post de Amanda Dudamel hacia su padre Rafael Dudamel por su título con el Atlético Bucaramanga

La modelo se tomó una foto con su papá y la copa. Y escribió esto:

“Pa, ahora entiendo porque nos has enseñado la vida como una analogía eterna con el fútbol.Hoy por primera vez lo vivo con consciencia.Anoche nos regalaron 90 minutos de fútbol que nos resumieron la vida entera. Trabajaron por mucho tiempo con tanta convicción y disciplina que parecía sencillo llegar a tener todo bajo control, y de repente, cuando sientes que estás a punto de llegar a la meta… te remontan el juego, se te nubla el camino y parece que la vida se te viene en encima”, expresó.

“Pero si algo he aprendido de ti es a sobrellevar momentos de incertidumbre y adversidad. Inteligencia emocional, me dices siempre. Calma, paciencia y mucha Fe. Y en esos últimos instantes cuando sentía que todo se nos venía abajo, solo podía pensar en tu manera de llevar estas situaciones, así no tenga aún la misma valentía de enfrentarme a ellos como tú, pero allí me sentía segura nuevamente.Papá, YA SON CAMPEONES!!”, dijo con alegría.

" Y todavía no puedo creer que sea real todo lo que se vivió anoche!!🏆Seguiré aprendiendo a diario, admirándote, amándote y honrando cada palabra que me dices, porque de ti todo viene con una gran enseñanza!BUCARAMANGA, la estrella llegó a casa después de 75 años llenos de pasión y mucha Fe, se lo merecen todo!⭐️Pd. de tus propias palabras, más allá del triunfo, sé que hoy tu mayor sueño cumplido es haber consolidado un equipo tan sólido y una hinchada tan familiar. Poder llamarte papá es mi mayor lujo!!!”, le dijo, antes de expresarle que lo amaba.

En sus redes le han dado elogios y amor por su dedicatoria a su padre.