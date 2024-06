Así está ahora Jorge Córdoba, el pobre vendedor de los ‘Búcaros’ de ‘Ordóñese de la Risa’

Ahora que el Atlético Bucaramanga tiene su primera estrella en toda su historia (la consiguieron luego de 75 años dirigidos bajo Rafael Dudamel ), muchos, antes de la victoria y en pleno ascenso del equipo le hicieron fuerza debido al posicionamiento que el comediante José Ordóñez le hizo al combinado de los leopardos en su programa ‘Ordóñese de la Risa’.

Esto, en su sketch ‘Los Búcaros’, donde Mesmer (él mismo) y Noraima (Carolina Sarmiento), una pareja de hinchas del equipo están en plena discusión y llega a su casa un infortunado vendedor que cree encontrar en ellos un alivio para su mal día de ventas. Siempre termina golpeado al fingir ser del equipo, para luego echar pestes, con tan mala suerte que Mesmer lo escuchaba y todo terminaba mal para él.

Jorge Córdoba, quien lo interpreta, apareció justo para cuando los ‘Búcaros’ estaban en antesalas de ganar su primer título.

Quién es el pobre vendedor que siempre terminaba maltratado por ‘Los Búcaros’ y a qué se dedica actualmente

Jorge también es humorista y como José Ordóñez, está enfocado en hacer contenido cristiano. De hecho, se conoce en la escena cómica como ‘El Pastor de la Risa’, donde evangeliza en tono de humor.

También fue reconocido como uno de los siete mejores actorse del programa ‘Colombia tiene Talento’, y apareció entrevistado en Tropicana. Contó que antes de ser actor vivió del rebusque.

“Conocí a José Ordóñez en la ciudad de Buga, comenzaba con mis presentaciones artísticas. Trato de llevar un mensaje a las personas. Soy su telonero, me siento en una mesa aparte con mi esposa y el mesero me dice que José Ordóñez me invita a sentarse con él”, expresa. Y dijo que por su prudencia no se le había acercado.

Hablaron y se sintieron identificados por vender en las calles. Y estaba retomando ‘Ordóñese de la Risa’ e hizo parte de su equipo. Para él fue una sorpresa, contó.

También apareció en un sketch con Carolina Sarmiento y otro compañero del programa, fingiendo ser de los ‘Búcaros’, aunque en el fondo tenía una camiseta del Deportivo Cali. Por supuesto, lo descubren y volvió a ser golpeado por su compañera en modo “Noraima”.

Córdoba tiene más de 15 mil suscriptores en su canal de Youtube.