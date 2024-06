Ella es Isabella Ladera, supuesta amante de cantante colombiano Beéle y expuesta por su esposa

El nombre de Isabella Ladera está en trending topic debido a un nuevo escándalo en redes sociales. De hecho, por una historia de infidelidad protagonizada supuestamente por el cantante colombiano Beéle con esta creadora de contenido, muy reconocida.

Todo lo delató la aún esposa del barranquillero, Camila Rodríguez, también influencer. Ella contó que no ha sido fácil revelar la historia, aunque los intercambios comenzaron con indirectas, al decir que no entendía cómo las mujeres hacían contenidos de empoderamiento y dañaban matrimonios.

Isabella contestó que todo lo hacía desde el amor, pero Rodríguez la delató con capturas de pantalla de conversaciones entre ella y su ex marido. Aclaró que pidió muchas veces el divorcio.

Rodríguez también lanzó un video aclarando todo y que no quiere show, sino denunciar la situación. Ella tenía 16 años y el 20 cuando empezaron. Afirmó que ya había infidelidad desde su primer embarazo. Para el segundo, ella estaba en la UCI, y se encontraba sola, pillando más infidelidades de su marido.

Y por supuesto, se refirió a Ladera. Le dijo lo siguiente:

“Fuiste la única que hablaste. Tú eres mamá, también estás en este proceso con tu esposo. Tú eres una de tantas. No eres la única, yo no te mencioné”, dijo.

Afirmó que era una de tantas amantes de su ex marido.

Ella es Isabella Ladera, supuesta amante de Beéle

Es modelo, creadora de contenido venezolana y está en Miami. También es madre soltera, de una hija y tiene una página donde pone contenido exclusivo para adultos. Tiene más de un millón de seguidores en Tiktok e Instagram.

De hecho, su respuesta ante las indirectas, antes de las capturas de pantalla, era esta:

“Sin importar lo que digan de mí, yo elijo seguir actuando desde el amor. Esto es un chisme, es embuste. Estoy tranquila porque no hice nada malo. No rompí nada, no me metí en nada y no dañé nada”, afirmó.

Todo quedó desmontado por Rodríguez, y ahora a Ladera la atacan en sus redes por lo que pasó.