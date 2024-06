“Dejen de idealizar influencers”: se burlan de jóvenes que quieren casarse como Silvy Araújo

Los influencers son los protagonistas de los nuevos cuentos de hadas. Y en la tónica de jugar con esa aspiracionalidad, influencers como Andrea Valdiri o Silvy Araújo, han protagonizado carísimas bodas que han hecho que quienes se creen el cuento de que algún día podrán vivir así, suspiren por eso. Y no está mal: se ha hecho desde hace siglos con bodas de la realeza y de ahí para adelante.

Pero en redes sociales ya han salido varios escaldados por el hecho de expresar este deseo: sobre todo porque recuerdan los orígenes privilegiados de Araújo, y de su esposo Felipe. Que hasta han sido señalados, los Araújo, de estar involucrados en presuntos casos de corrupción al ser dueños “” prácticamente de Cartagena. Y por supuesto, de mostrar una vida que pocos alcanzan en uno de los 4 países con mayor pobreza extrema, según cifras de la CEPAL en 2023.

Así, una tuitera expresó lo siguiente: “Si mi futuro esposo no me envía flores como le enviaron a Silvy Araujo mientras se arreglaba para su boda, no me caso!!!”.

Las respuestas fueron desobligantes, recordándole que su padre es “dueño” de media ciudad y que nunca hay que idealizar las bodas de los influencers.

“Pobres peladas que viven sus expectativas en función de gente que vive en otra realidad. No sé me ocurre un camino más rápido a la frustración”, “Por eso es que la gente ahora vive infeliz. Comparando su vida y sus expectativas con influencers, que justamente hacen esas cosas para ganar like y seguidores”, “Dejen de idealizar matrimonios y relaciones que nosotros sólo vemos lo que nos quieren mostrar”, son algunos de los comentarios.

Y bastante historial hay de matrimonios fastuosos que terminaron en divorcio.

Dos matrimonios carísimos en Colombia que terminaron en divorcio a pesar de todo el fasto en redes

Uno de ellos fue el de Carmen Villalobos con Sebastián Caicedo en 2021. Ella se casó vestida de Jorge Duque, en Cartagena. La ceremonia fue grabada con la exclusividad de algunos medios en cada uno de sus detalles. Duraron tres años solamente.

Otro caso: el de Andrea Valdiri con Felipe Saruma. Fueron todos los influencers importantes de Colombia. La boda llegó a costar mil millones de pesos, según estimado. Regalaron hasta botellas de whisky de 900 mil pesos colombianos. No duraron más de dos años.