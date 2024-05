Usuarios afirman que brote psicótico de Juan Pablo Jaramillo se debe a consumo de drogas

Juan Pablo Jaramillo fue de aquella primera generación de creadores de contenido que aparte de ser célebre por las situaciones de su vida, se hizo famoso porque hizo algo con su fama: en 2018 firmó el Decreto de Prevención de Discriminación por Orientación Sexual junto a Juan Manuel Santos, que pretende proteger las vidas e integridad, así como derehcos ciudadanos de la comunidad LGBTI. Pero hace poco se hizo famoso por un episodio en un hospital desconocido donde alegó que podrían acabar con su vida.

Así, en un video de sus historias que se hizo viral, el influenciador de 30 años nacido en Cali apareció en un hospital denunciando a los médicos diciendo que lo iban a silenciar y que tenía “miedo de que lo mataran”.

Marica que putas Juan Pablo Jaramillo jajaja pic.twitter.com/yAhSwnWTrW — Olier (@SebastiaanOlier) May 2, 2024

Los videos se popularizaron en TikTok y X. Ahí se ve que el joven se sentía perseguido y afirmó que lo querían dopar y callar. También afirmó ser vigilado y fotografiado sin consentimiento. Se veía claramente exaltado.

“Oigan, ese señor de ahí me estaba grabando -estoy en un live y todos mis seguidores están viendo lo que está pasando, así que nadie me va a quitar el celular-. Este señor me estaba tomando fotos mientras yo estaba llamando a la Policía, porque tengo miedo de que me maten, ¿okey?”, expresó, en pánico.

Para luego añadir: “Y acá en este momento me van a coger y me van a dopar, y me van a silenciar. Ya llamé a la Policía. Estoy en el hospital, ¿cómo se llama este fucking hospital?”, preguntó.

Usuarios creen que episodio de Juan Pablo Jaramillo abusa de las drogas

Ante este video, los usuarios en Internet se han burlado del joven, pero otros han pedido empatía y han expresado preocupación. Lo han acusado de provocar la situación, pero también señalan un posible abuso de sustancias. Y también le recuerdan lo que le ha hecho a otros influencers.

“Acaso no fue Juan Pablo Jaramillo el que dijo que JuanDa se había intentado matar para llamar la atención?”, “Ahora no bebé, mami esta viendo como Juan Pablo Jaramillo está en las drogas con un filtro de pecas”, expresaron.

Que lo de Juan Pablo Jaramillo sirva para poner la discusión del consumo recreativo de drogas sobre la mesa y la gente entienda que las drogas no son tan inocuas como todo el mundo quiere pretender. — Golf Alpha Yankee (@JsSalamank) May 3, 2024

Pero otros usuarios pusieron el debate sobre el consumo de drogas sobre la mesa: “Me cae como un culo Juan Pablo Jaramillo y lo he visto vuelto mierda por drogas en sitios públicos y tal, me parece un man re x. Pero eso es una cosa muy aparte a venir a burlarse de un brote psicótico, el man se nota que tiene problemas hace rato, métase sus memes por el cul”, expresó un usuario.

Por ahora, el influencer no ha publicado nada más.