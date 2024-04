¿Malo si sí, malo si no? Luisa Fernanda W se viste elegante y le dicen “señora mayor”

Así como en el coro de ‘Bolero Falaz’ de Aterciopelados, a Luisa Fernanda W se le puede aplicar, con base en lo que le comentan, el coro de la famosa canción: “Malo si sí, malo si no”. Porque si bien ha cambiado su estilo hasta ser bastante minimalista (y sensual en su justa medida) ahora la tildan de “demasiado elegante”. De que se viste como “señora mayor”.

Esto, porque Luisa mostró en un video reciente cómo se puso un minivestido inspirado en la época de finales de los 60 mid- 70, con los estampados y silueta típica de la época, que igual es muy atemporal. Todo combinado con unos zapatos rojos de Prada y un minibolso Chanel, más un peinado húmedo y unos pendientes.

Muy al estilo de Megan Draper, el moderno personaje interpretado por Jessica Paré en la multipremiada serie ‘Mad Men’, que trataba de lo que vivían los publicistas neoyorquinos en los años 60 (y muy al estilo de las mujeres de aquella época y que sigue siendo un clásico imbatible).

Y si bien es un toque de estilo el que le imprime y que revela cuánto ha cambiado de dos años para acá, pues la gente no está conforme. Le dicen que se ve “mayor”.

“Siento que ese estilo te suma años pero igual te ves bella”, “La tía Lu!”, “Creo que se está tomando muy enserio verse sofisticada y se está viendo de más edad sorry” “Cada vez se ve mas señora con esa ropa se suma añosss...”, son algunos de los comentarios.

Claro, tiene sus defensores. Quienes dicen que no saben apreciar las expresiones de estilo de Luisa Fernanda, que en tiempos fue criticada por “mostrar de más” con su embarazo.

“No saben de elegancia”: valoran el cambio de Luisa Fernanda W luego de recibir críticas clasistas sobre su vestuario

Hay internautas que han alabado muchísimo la guianza que ha tenido la estilista de Luisa Fernanda sobre sus elecciones de estilo. Tanto así ha cambiado, que ya usa marcas como Hugo Boss (que la invitó a Milán) Chanel y Prada, entre otras. Eso habría sido impensable antes.

Esto, porque se le solía juzgar de manera muy clasista sobre sus atuendos. Le gustaban las siluetas ajustadas, mostrando toda su sensualidad.

“Me encanta 🔥 y ese vestido está hermoso. Te ves elegante, con clase y moderna. No hagas caso no te ves NADA VIEJA 😍”, “Divina me encanta su nueva forma de vestir. Elegante y sobria divina”, “Es una mujer hermosa que se viste con clase y glamour lo que le falta a todas las que le dicen vieja”, son algunos de los comentarios.

Por ahora, para muchos sorprende el hallazgo de Luisa sobre su estilo.