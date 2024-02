“Ya maduré”: Luisa Fernanda W cuenta por qué dejó de vestirse sensual y se volvió más elegante

Sin duda, Luisa Fernanda W ha tenido una transformación impresionante si de estilo hablamos. De tener vestidos reveladores, ahora se ha convertido en un moderno ícono de elegancia y de marcas de lujo (incluso la invitaron a Milán) que se ve más minimalista y elegante. Y ella contó el por qué de esta transformación.

“Usaba los vestidos sarcásticamente y para salir. Usaba un estilo muy llevado a lo seductor. No significa que ahora no lo tenga. Pero mi estilo ha cambiado un montón. Ya tengo treinta años, soy mamá de dos y me identifico con otras cosas”, explicó Luisa, mientras se ponía un body blanco que va a combinar con un pantalón plateado.

“Hace años me leí un libro llamado ‘El poder de la ropa’”, expresó. “Así, hubo cosas que cambiaron en mí”.

Luisa también confesó que a ella le encantaba la moda y no sabía cómo expresarse, confesó. Y si bien todos sabían de su amor con la moda, estaba en un constante aprendizaje, en el que todavía sigue.

Y esto influyó también en el trato de la gente hacia ella, que fue muy criticada por mostrar tanto. Incluso al comprar su primera cartera de lujo hacía ocho años.

“No saben lo importante que es estar bien vestido”: Luisa Fernanda W contó por qué es importante para ella ser elegante

Ella, a diferencia de ‘La Liendra’ o Yeferson Cossio, quienes han sido maltratados en este tipo de tiendas, tuvo muy buen trato por el cómo iba vestida, narró.

“Eso es clave”, explicó. “Me fui vestida como la mujer en la que estaba a punto de convertirme y la atención que me dieron fue una maravilla. Por eso siempre quiero estar bien presentada. Y para eso no necesitas ropa lujosa, sino verte bien presentado, bañadito”, expresó.

Esto, mientras se ponía un chaleco de rayas y unos stilettos y un collar de perlas falsas, con una minicartera.

Eso sí, aconsejó que hay que leerse el libro, siempre estar “on point”, porque eso abre muchas puertas. “Obviamente, siéndole fiel a tu estilo, porque ahí radica el éxito”.