Rojo Carmesí: de qué se trata la nueva novela de RCN y porqué se llama así

‘Rojo Carmesí' se estrena este 16 de abril en el horario en el que iba ‘Rigo’. Y trata sobre cómo Juana Levy (Laura de León) quiere alcanzar sus sueños de ser una gran empresaria con su empresa de maquillaje, Rojo Carmesí, y luchar contra quienes quieren arrebatarle su sueño. Pero, ¿qué hay detrás de la novela?

Según las cifras del Registro Único Empresarial y Social (Rues) para corte 2023, se revelaba que el 62,5% de las empresas de personas naturales eran creadas por mujeres. Estas, a su vez, durante su primer año de constitución generaron más de 92 mil puestos de trabajo.

Lo que quiere decir que sí: Colombia es un país donde las mujeres generan empresa. Y una telenovela como ‘Rojo Carmesí’ hace eco de estas historias, donde las mujeres salen adelante, día a día, con sus empleadas y compañeras, para poder crecer.

Y qué mejor que el maquillaje, que ha sido un tema tan fundamental en los últimos años, y en donde se han visto historias de éxito como la de Camila Orrego, con Trendy, o Lina Toro, con Lina Toro Beauty, entre tantas emprendedoras de esa ola mundial en cuya cresta están Huda Beauty o la mismísima Pat McGrath, por ejemplo.

Y que en este país, al menos, han sido tan abiertas en sus procesos, tan honestas, siempre compartiendo con sus seguidores todo lo que implica, en el día a día, crear una empresa con fórmulas de calidad, con productos colombianos que sean disruptivos en el mercado, que generen desarrollo económico y contribuyan a la industria nacional. Un esfuerzo que implica desde estar pendiente de fórmulas químicas, hasta empaques y envíos.

Y así es ese trasegar tras el glamour que hay tras un nuevo labial, rojo, como en este caso, o una nueva paleta de sombras.

Esto es lo que se quiere mostrar en la novela protagonizada por Laura de León, además el último proyecto de Fernando Gaitán. Que tiene doble significado de poder.

Porque Gaitán rompió con toda la tradición de las telenovelas mundiales: con Gaviota y Betty las Cenicientas ya no eran salvadas por el príncipe. De hecho, se salvaban a sí mismas y luego a él.

Esto también pasa con Juana Levy, quien basada en la historia de su abuela (para ella, el rojo es un color de distinción, poder y seducción) crea su empresa ‘Rojo Carmesí’, donde tendrá un grupo de apoyo conformado por sus amigas y compañeras y en el que mostrará un mensaje de rebeldía y afirmación, así como de solidaridad y genuino poder femenino.

Rojo Carmesí: un color poderoso que lo dice todo y por eso se llama así la novela

Que la pieza sea un labial y de ese color, no son hechos puestos a la ligera. Hay un significado profundo: no es solo una pieza creada para la seducción, lo ha sido también como máxima expresión de belleza e identidad. Incluso llegó a salvar vidas y a subir la moral del mundo en tiempos oscuros.

Lo sabía muy bien el primer ministro británico Winston Churchill, que en plena escasez en la Segunda Guerra Mundial no dejó de producir labiales rojos para las mujeres para subir la moral, con el eslógan: “Beauty is your duty” (La belleza es tu deber).

Igualmente, en 1945, en plena liberación del campo de concentración de Bergen- Belsen, lo que más agradecieron las prisioneras no fue la comida. Fue, de hecho, un labial rojo para volver a ser ellas mismas.

Cosa similar pasó con las oficiales del Ejército Soviético, tal y como retrata Svetlana Aléxievich en ‘La guerra no tiene rostro de mujer’: al ir ya detrás de los nazis en plena ‘Operación Bagration’, las soldados encuentran un castillo desocupado. Lo primero que hacen es ponerse la ropa y maquillaje de la esposa del nazi fugitivo en cuestión.

Todo, para sentirse como mujeres. Como ellas, otra vez.

Y este sentido de identidad dio réditos: en Estados Unidos, Elizabeth Arden sacó un labial, en 1941, llamado ‘Victory Red’ que hoy se puede comprar por 29 dólares en Bésame Cosmetics.

Todo, para mostrarle a la mujer de lo que era capaz.

Esos ejemplos, que conforman la famosa ‘Teoría del Pintalabios Rojo’, que también se probó en los años 20, en la ‘Gran Depresión’, y en 2001 y 2008, en la primera recesión de este siglo, cuando los labiales llegaron a tener altas ventas.

Lo mismo pasó con el maquillaje en esta pandemia pasada: ante un ambiente opresivo y oscuro, muchas mujeres y hombres se volcaron en el maquillaje como forma de refugio, expresión y un lugar de bienestar.

Es por eso que ‘Rojo Carmesí’ muestra todos estos elementos y los honra, sabiendo del poder del maquillaje: poder, seducción, berraquera. Protagonista y antagonista (Carolina Gaitán, en el muy reconocible papel de influencer doble, pero también de heredera presionada) se embarcan en una lucha donde no solo se disputan el poder de una marca y un relato, tan necesarios en un mundo de historias sin autenticidad, sino incluso del amor.

Y ahí no entra el príncipe de Disney 1950: Carlos Báez también representa a esos hombres que diariamente se la rebuscan para poder demostrarse a sí mismos que creen en algo y pueden ser alguien. Como tantos colombianos.

Todo, completado por un elenco de personajes que en los que otros tantos se verán identificados.

De esta manera, el 16 de abril se verá todo lo que encierra un labial rojo. Todo su significado y una historia actual y tan fascinante como la de Juana y la de muchas mujeres que la reflejan.