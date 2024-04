Comparan a Nataly Umaña con ex esposa de Kaká al dejar a sus maridos por ser “muy perfectos”

Comparan a Nataly Umaña con ex esposa de Kaká "por no valorar a sus maridos"

Hace poco se viralizaron las razones por las que Carolina Celicó, ex del mundialista y jugador brasileño Kaká, dejó a su ex en 2015: “Era demasiado perfecto para mí”.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, confesó Celico en una declaración viral.

Ex de Kaka 🤝🏽 Nataly Umaña



Ser infieles y dejar a los maridos por ser perfectos — Kevin (@K21Plus) April 12, 2024

De todo eso quedaron dos hijos, y unos expresaron su simpatía hacia Celico, pero otros la criticaron: muchas mujeres sueñan con un hombre así. Y ahí vino la comparación con Nataly Umaña

El episodio de Nataly Umaña y Alejandro Estrada evocó las palabras de la ex de Kaká

Como la infidelidad en vivo en ‘La casa de los famosos’ de Nataly Umaña hacia Alejandro Estrada fue tan reciente, en redes sociales compararon ambos casos. En el caso de Umaña, si bien se deshacía en elogios hacia Alejandro, terminó siéndole infiel con el panameño Miguel Melfi.

De hecho, incluso luego de que Estrada le terminase en vivo a Nataly Umaña ella tuvo excelentes palabras para él, que quedó como caballero ante el país.

“Alejo es el hombre más caballeroso que existe en mayúsculas y la persona más fiel”, dijo ella, antes de ser eliminada.

El mismo argumento triste y pobre que dio la Nataly Umaña… increíble esto. Luego se quejan “ya no hay hombres buenos… “ no valoran nada, hermanas. Sigan dándole vuelo a la hilacha, sigan aplaudiendo el feminismo, el empoderamiento y todas esas narrativas absurdas. https://t.co/i5vkd5kjJx — Maria Andrea Sanmiguel (@lasanmiguel) April 12, 2024

Es por eso que a ambas las critican por no valorar a los buenos esposos que tenían.

“El mismo argumento triste y pobre que dio la Nataly Umaña… increíble esto. Luego se quejan “ya no hay hombres buenos… " no valoran nada, hermanas. Sigan dándole vuelo a la hilacha, sigan aplaudiendo el feminismo, el empoderamiento y todas esas narrativas absurdas”, “No sé quién está peor si la Carol Celicio o la Nataly Umaña, dejando a los hombres y que porque son demasiados perfectos para ellas, cipote vaina ahora y que “las mujeres no somos gente” jajajajaja”; “Terminar una relación porque uno ya no siente nada no tiene nada de malo, lo malo es ser desleal y traicionero cómo Nataly Umaña”; “O sea definitivamente uno puede ser Kaká, y si se cuadra una Nataly Umaña, alguna razón le sacan pa pegar el cacho y dejarlo por un tontazo”; “La casa de los famosos Tenemos un nuevo síndrome con todo y nombre, el síndrome Nataly Umaña”, afirmaron.

Kaká ya tiene un hijo con Carolina Dias, y Celico, por su parte, está casado por Eduardo Scarpa.