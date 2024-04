“Lo dejó por perfecto”: Esposa de guapo y famoso futbolista lo abandonó por otro e indigna en redes

Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká, fue uno de los futbolistas brasileños más elogiados en los 2000 ante sus destrezas con el balón en el campo y también su belleza, por lo que llegó a ser el crush de más de una. Ahora se ha podido conocer que se encuentra soltero y las razones han sorprendido en las redes sociales.

Aunque la vida de los futbolistas suele estar llena de escándalos ya sea por sus salidas nocturnas y encuentros con mujeres, Kaka se mantuvo alejado de las habladurías y formó una linda familia con la brasileña Caroline Célico, con quien tuvo a sus hijos: Luca e Isabella. Sin embargo, la relación no funcionó y se divorciaron en 2015.

Más tarde rehízo su vida con la modelo Carolina Batista, con quien llegó al altar en 2019 y actualmente tiene dos hijos, Esther y Sarah. Aunque han pasado casi 10 años de su divorcio con Célico, ahora esta ha dado de qué hablar al contar las razones que la llevaron a divorciarse.

La increíble razón por la que ex esposa de Kaká lo abandonó

Aunque muchas mujeres buscan casarse con un hombre perfecto, hay quienes consiguen la dicha y deciden dejarla por considerar que es demasiado o simplemente no valorar el verdadero amor, ha sido esto lo que le sucedió a Caroline Célico quien finalmente ha revelado los motivos que la llevaron a dejar al futbolista.

Según ella el deportista nunca la engañó en los 13 años que tuvieron juntos, pero ella no logró ser feliz.

“Kaká nunca me traicionó, siempre me trató bien, me dio una familia maravillosa, pero yo no era feliz, algo faltaba. El problema es que él era demasiado perfecto para mí”, expresó.

Kaká era lo que toda mujer quiere, un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo cambiaron por otro.



El amor no existe, me quedó muy claro.



Sus palabras causaron gran indignación en redes sociales por lo que las criticas no faltaron, y hasta se atrevieron a mencionar como algunas mujeres prefieren hombres infieles y maltratadores, en lugar de uno fiel y amoroso.

“Muchas deseando un hombre fiel y esta que deja uno”, “Increíble tantos futbolistas infieles y esta deja al que no es”, “Ahí esta la mujer de Dani Alves con él pese a que lo acusaron de abuso sexual y esta que tenía un hombre familiar lo abandonó, hay mujeres difíciles”, “Kaká era lo que toda mujer quiere, un esposo atento, guapo, detallista, romántico, millonario y con poder social, pero aún así lo cambiaron por otro”, han sido algunos comentarios.

Y es que la brasileña formó una familia con otro hombre tras haber terminado su relación con Kaká y ahora que ha contado sus razones no la perdonan.