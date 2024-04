Tuitera que denunció a Piter Albeiro por filtrar sus datos afirmó que ya ubicaron a su hija

O sea, @PITERALBEIRO encontró la forma de hacer lobby de medios a costa mía, no sea patético hombre, vaya a la Fiscalía y deje el show para sus chistes. Ahora en @1SinCarreta de @JuanDiegoAlvira también atacándome por ejercer mi derecho a la libre expresión ustedes a mi no me van… pic.twitter.com/oLGKa00Ilc