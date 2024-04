Piter Albeiro ofreció recompensa por los datos de una mujer y ahora lo señalan de presunto delito

Piter Albeiro es uno de los humoristas más recordados de producciones como ‘Sábados Felices´ y realities como ‘¿Quién es la máscara?’ y ‘MasterChef’, concurso en el que sorprendió de forma absoluta con su carisma, ahora es tendencia en las redes sociales por un altercado que tuvo con usuarios de twitter; todo comenzó porque en las últimas semanas la Fiscalía General de la Nación desplegó un operativo para embargar 39 bienes relacionados con la banda criminal el Clan del Golfo.

Un humorista de Sábados Felices terminó involucrado en estos embargos, se trata de Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como ‘Carroloco’ en el programa de humor y le embargaron cuatro de sus propiedades, por al parecer el dinero usado para comprarlas fue para lavar dinero.

En redes, muchos señalan a otros de los humoristas del programa de también hacer parte de estas dinámicas delictivas y algunos usuarios de redes, cuestionaron a Piter Albeiro por sus ingresos, ya que el humorista tiene varios bienes millonarios. Una twittera señaló este hecho y se ganó una contundente respuesta del comediante que cuando leyó el polémico tweet ofreció a sus seguidores una recompensa por obtener información de la usuaria de la red social para denunciarla penalmente por sus palabras.

Piter Albeiro tiene carros de lujo y lanchas en USA apunta de contar chistes... Ajá, como noooo. pic.twitter.com/6iDysSZKN4 — Marce, TeQuieroMucho♥️ (@nometiente2) April 6, 2024

Peter Albeiro recibió duras críticas tras pedir los datos de la usuaria, y borró el tweet luego de que muchos le señalaran pedir información personal de otros es un delito, pero otros de sus colegas de ‘Sábados Felices’ salieron en su defensa, pues indican quién empezó con la difamación fue la usuaria de la red social. Cesar Corredor, más conocido como ‘Barbarita’ comentó: “¿Usted no tiene cerebro? ¿O no paso comprensión lectora, cierto? Los datos son para demandar penalmente porque anda difanmando y diciendo lo que no es”, un mensaje en defensa de Peter Albeiro.