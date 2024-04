Vanessa de la Torre critica a Karol G por ‘vulgar’ y por hacer apología a la narcoestética

Para un país tan señorial como Colombia, que Karol G sea referente de moda y de casi todo, es duro de entender. Al menos para Vanessa de la Torre, quien vio “vulgaridad” y apología a la mafia en el concierto de la reguetonera.

Si bien para ella, como aclaró en Caracol Radio, el género urbano es válido y representativo y tampoco debe ser subestimado, criticó fuertemente la propuesta estética del concierto de la cantante en Bogotá.

Eso, si bien aclaró que alababa la interacción con su público. Pero, pensando en los niños, estas fueron sus palabras.

Vanessa de la Torre criticó a Karol G al tildar de ‘vulgar’ su erotismo

Es claramente obvio que el reggaetón se trata de deseo y consentimiento. Más agencia, como en el caso de Karol G, por lo que la siguen muchas mujeres jóvenes. Y si bien De la Torre puso contexto a su comentario, tildó de vulgar el concierto.

“A mí la vulgaridad no me gusta. Yo creo que hay un punto en el que la ordinariez se pasa. No me pareció tan chévere que había como demasiado erotismo”, afirmó. Para complementar con esta opinión: vio un toque, una “oda a la cultura mafiosa que yo personalmente detesto con mi alma”.

“Veía en el fondo, en la puesta en escena, en la ropa, no de ella, porque la mujer es una locura; la mujer se viste como los dioses: disfrazada, cuasiempelota, sale llena de brillantes y se ve muy bien porque además está divina, pero la puesta en escena, los bailarines, muchos de los asistentes… una cosa ahí que me pareció como de cultura mafiosa. Me pareció jartísimo”, expresó.

Asimismo, criticó el ‘exceso de sexo’ de la presentación:

“El erotismo es una delicia, por su puesto, pero cuando lo es tan explícito, cuando hay que mostrar las tetas, y cuando toca gritar ‘culo’ y ‘chimba’ y ‘marica’ veinte veces, pues ya a uno después de la 15 le parece que para qué. Es español tiene unas palabras divinas para decir lo mismo (...) de golpe, yo le hubiera quitado un poquito todo ese componente excesivo que, en mi opinión, termina siendo ordinario y que termina volviéndola a ella ordinaria”, afirmó.

Pero acotó que eso es lo que vende, si bien ha ido a conciertos como el de Madonna, a la que también criticó:

“Se colgaba del cristo y casi que se masturbaba con el crucifijo. Hacía unas cosas horrorosas, impresionantes, superpolémicas, y no sé si era vulgar. A mí me parece que siempre se movió en un límite entre lo contestatario y lo vulgar”.

Para después, terminar su disertación hablando de los niños.

“Si me permite la crítica, la vulgaridad en ninguna de sus expresiones me gusta, y menos en un estadio en donde había 50.000 personas, de las cuales muchas son niños (...) en comparación con los otros conciertos que he visto de Karol G., este [el del sábado] me pareció especialmente fuerte”, concluyó De la Torre. “El [concierto] de hace unos años me pareció más artístico, mucho más musical, más bonito, si lo quiere decir así. Pero yo la vulgaridad ligada a la música con sombrero de narcotráfico, pues no lo entiendo”, afirmó.