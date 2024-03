Sin despeinarse: mamá de Mafe Walker dejó humillada a Karen por meterse con su hija

Una de las visitas más conmovedoras de ‘La casa de los famosos Colombia’ sin duda ha sido la de Luz Stella, la mamá de Mafe Walker , que le dio unas palabras del corazón y arrepentimiento a su hija, y con su mismo estilo, puso a todo el mundo en su lugar, sobre todo a Karen Sevillano, quien se ha burlado bastante de ella.

Luz Stella primero que todo le dio las gracias a su hija.

“Mi corazón lindo. No sabes el premio tan grande que mi Dios me ha dado. No nos hemos entendido. Perdóname. Pero ahora entiendo la calidad de ser humano y a qué viniste a esta Tierra. Nos has demostrado la hermosura de qué es el amor”, le dijo.

La entrada más tierna de congelados en La casa de los famosos Colombia, la mamá de Mafe Walker.#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/ptfEwuGh2d — Jharo (@jaroworld) March 20, 2024

También alabó que ella no criticase a nadie “no lo hace desde chiquita”, dijo, quizás en pulla a otros integrantes del programa y que tenía muy clara la misión de ella en la Tierra, que era mostrar amor.

Al final le dijo que era una “berraquita” y le dio su amor, lo que causó la conmoción de miles de televidentes.

Pero lo bueno vino cuando tuvo las palabras para el resto de la casa. Para Julián y Martha, solo amor. A Isabella le dijo que era “una berraquita” y le agradeció por estar con su hija.

Pero a Karen... le dijo lo que se merecía por meterse con su hija.

“Hay que respetar”: mamá de Mafe Walker pone en su lugar a Karen Sevillano por burlarse de su hija

Apenas vio a Karen, sin perder un grano de aplomo, le dijo lo siguiente al Equipo Infierno:

“Cada uno tiene un corazón lindo, pero lo único que tienen que hacer es respetar. Jueguen limpio y verán cómo salen victoriosos”, dijo.

Así, sin siquiera decir algo negativo, para muchos televidentes fue una cachetada con guante blanco.

“La mejor visita de la casa de los famosos ❤️ La mamá de Mafe ❤️ Que recapaciten y piensen la Karen , la segura, Nataly y todos los del infierno 🔥 Mafe es una gran persona ante todo humilde que es lo que les falta a los del infierno sprendan de Mafe que nunca habla de nadie y es respetuosa que mensaje que les dejo la mama de Mafe ❤️”, “Les dió sopa y seco a las criticonas”, “La cara de karen 😂cuando la mamá dijo q se respeten y jueguen limpio 😂😂”.

Por ahora, los detractores de Karen Sevillano gozan con la ‘peinada’ de Luz Stella.