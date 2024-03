La visita que hizo llorar a toda Colombia: la mamá de Mafe Walker se perdonó con su hija

Mafe Walker, sea como sea, se ha ganado el corazón de muchos colombianos. No solo por su forma de ser, tan apetecida en un lugar lleno de intriga y cizaña como ‘La casa de los famosos Colombia’, y sobre todo por parte de Karen Sevillano y ‘La Segura’, que hasta se han burlado de ella.

Ya cuando la han nominado y se han burlado de ella, hay muchas personas que la defienden porque realmente no se mete con nadie, tiene buen corazón y siempre está en su propio mundo. Y cuando ha tenido que defenderse, lo ha hecho con uñas y dientes, dando una lección de generosidad y ternura.

En ese sentido, la visita de su mamá, Luz Stella, muestra que ella sanó todas las distancias familiares que tenía desde hace mucho tiempo. Sobre todo por las palabras tan bellas que le dijo y que más que nada, la validan y la empoderan.

“Mi corazón lindo. No sabes el premio tan grande que mi Dios me ha dado. No nos hemos entendido. Perdóname. Pero ahora entiendo la calidad de ser humano y a qué viniste a esta Tierra. Nos has demostrado la hermosura de qué es el amor. Al país entero le estás enseñando”, dijo ella, conmovida.

“Tú que eres una persona humilde, buena. No le estás haciendo daño a nadie. No critica a nadie desde chiquita. Todos te mandan un abrazo y te felicitan. Por ser una berraquita. Te amo, mi corazón lindo”, expresó.

Luz Stella solo tuvo palabras de agradecimiento y amor para Julián, Isabella y Martha Isabel Bolaños. En cambio a Karen le dijo que todo se ganaba desde el respeto.

“Ese es amor de mamá”: televidentes conmovidos por palabras de mamá de Mafe Walker

Luz Stella y el padre de Mafe la salvaron de una pareja tóxica como la que ella tenía en Inglaterra, eso lo contó Mafe en el programa. Y los televidentes lloraron por lo que dijo Luz Stella en el programa.

“Me encantó el congelado de hoy el mensaje de perdón arrepentimiento, sanación con la madre y entender el mensaje de verdadero amor es genial,hermoso, sentimos el amor vibrando en el ambiente a través de las pantallas..👏👏👏que lindo”, “🥺😢lloreee, hermoso corazón de la mami de Mafe, igual que su hija ❤” , “Definitivamente, la gente es como la educan en casa 😍😍😍 la amo señito ❣️ #yamatrina”, son algunos de los comentarios que apoyan una de las visitas más bellas de la casa.

Mafe gritó y le agradeció a su madre, muy efusiva, luego de que esta se fuera. “Gracias, mamá, te amo mucho”, dijo, notablemente feliz.