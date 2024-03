“Bebecito de mamá”: critican a Miguel Melfi por dejar a Nataly Umaña después de ver a su madre

Que Miguel Melfi tiene menos fortaleza de carácter que una gelatina aguada es lo que más detestan de él en Colombia. Y muchos están felices con su nominación, no solo por ser la ‘Clara Chía’ que todo el país detesta al estar con Nataly Umaña, sino por ser tan voluble. De hecho, también critican que ante la aparición de su madre ya no quisiera seguir con ella.

Eso, a pesar de que ya supuestamente han estado juntos de forma más íntima. Pero este le pidió distancia a Nataly después de que todos, congelados, vieran a Anasiris Vásquez decirle que él no era el que todo su país y sus seres queridos conocían, además de que no empañase su imagen por una relación que definitivamente le estaba acarreando muchos problemas.

Incluso Anasiris ni determinó a Nataly Umaña. La evadió elegantemente, implicando que no le gusta ella como pareja de su hijo. Incluso él mismo evadió a la actriz luego del hecho y esta le reclamó.

Recomendados

#LaCasaDeLosFamososCol 2 :39 Am Melfi le pide distancia a Nataly y q terminen su Show porque al bebe lo regaño la mamá jaja me parece esto un espectáculo deprimente y patético. Ya para que? Ya lo hecho.. Hecho esta.. Ya que asuman las consecuencias. pic.twitter.com/idpa1EKO1c — Elias Jose (@JOSELUISELIAS) March 14, 2024

“#LaCasaDeLosFamososCol 2 :39 Am Melfi le pide distancia a Nataly y q terminen su Show porque al bebe lo regaño la mamá jaja me parece esto un espectáculo deprimente y patético. Ya para que? Ya lo hecho.. Hecho esta.. Ya que asuman las consecuencias”, expresó uno de sus detractores.

Critican ahora a Melfi por su “falta de carácter” cuando Nataly hasta perdió el marido

Acá contrastan dos actitudes: la de Nataly, que ha asumido con cierto estoicismo y resignación el hecho de perder a un esposo en apariencia maravilloso como Alejandro Estrada, que se separó de ella muy dignamente.

Llevaban doce años de relación y un lucrativo negocio en común. Pero ella sí lo dejó todo y lo tiró todo a pesar de las miles de advertencias (aunque no puede leerlas. Lo que no indica que no hubiera usado el sentido común, que en todo caso brilló por su ausencia) por él.

Me parece muy cínico el man, hasta que la mamá no vino a ponerle su tatequieto seguía en el jueguito con Nataly , no se supone que está demasiado grande para que la mamá le tenga que decir que está bien o mal? — Stupid_Sistem (@Stupid_Sistem) March 14, 2024

Él, que la deja atrás apenas recibe una amorosa reprimenda de su mamá. Él que no tiene los pantalones para seguir adelante porque quiere seguir en la Casa y quiere seguir jugando.

Qué falta de todo, dicen muchos.