“La suegra no la quiere”: en redes se burlan de Nataly Umaña por la ignorada que le dio la mamá de Melfi

Las redes sociales han estallado al ver cómo Anasiris Vásquez, la madre de Miguel Melfi, ingresó a ‘La Casa de los Famosos’ Colombia esperando que le dijera sus verdades en la cara a su hijo respecto a la polémica que ha protagonizado por su romance con la actriz Nataly Umaña.

Es así como el ‘Jefe’ de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia dio la orden de congelados y la madre de Melfi ingresó siendo a Nataly Umaña la primera en ver, pues estaba en el lobby junto a las dos mascotas del programa. Y ha sido precisamente la manera en cómo le volteó la mirada a la actriz para ignorarla lo que ha generado diversas reacciones en las redes sociales.

“¿Nataly, qué sentiste al saber que tu ‘suegra’ no te quiere ni poquito? ¡Ni te miró!”, “Tu suegra no te quiere Nataly Ja ja ja ja”,”A Nataly la suegra NO la quiere ja ja ja ja ja ja”, " Nataly esta como enojadita. No le gusto la visita de la suegra”, “La incomodidad de Nataly al escuchar hablar de la exsuegra”, “A Nataly la pudo más triste la visita de la suegra que la de Alejo” y “12 años de matrimonio tirados a la basura para que ahora la suegra ni una mirada le regale y le recalque casi hijo el error que está cometiendo. triste destino de Nataly”, son solo algunas de las reacciones que destacan en las redes sociales.

🐶#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/aamp74Az8R — El Sindicato LCDLFC (@Jhonny20438) March 14, 2024

Madre de Melfi; “Esto no está bien, esto no es real ni es bueno!



Encima pasa por al lado de Nataly “La nuera” y a sido TOTALMENTE IGNORADA! El KARMA A COMENZADO! 🤭#LaCasaDeLosFamososColombia NATALY Mk, EL DESPRECIO 🤣 pic.twitter.com/Mx1Ezpf1vI — Chanel🇻🇪🇪🇸🇺🇸🧡🍊 Fucsia ✨ (@theangelbig1) March 14, 2024

Tu suegra no te quiere Nataly Jajajaja — L. (@LilianAlmario) March 14, 2024

#LaCasaDeLosFamososColombia #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososCo Nataly ya le habrá quedado claro que saliendo de ahí, la "SUEGRA" NOOOOO LA QUIERE NI EN PINTURA? SALUDÓ A TODOS MENOS A LA PERRAAAA y no hablo de MENTA (LA PERRITA DE 4 PATAS) — Mr_ Jarava  (@mr_jarava) March 14, 2024

12 años de matrimonio tirados a la basura para que ahora la suegra ni una mirada le regale y le recalque casi hijo el error que está cometiendo. triste destino de Nataly #LaCasaDeLosFamososColombia — DANIEL FERNANDO SARMIENTO VILLAMIZAR (@Dasarvi1) March 14, 2024

A Nataly la suegra NO la quiere jajajjajaja #LaCasaDeLosFamososCol — Alvaro (@alitos25) March 14, 2024

Ella quedó congelada con los que se identifica. 🤣🤣#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/oRXGYcYjFW — Jharo (@jaroworld) March 14, 2024

Nataly frente a la (suegra) mama de Melfi .. Ignorada Style#LaCasaDeLosFamososCo #LaCasaDeLosFamososCo pic.twitter.com/0GXFHavVnW — Jonathan Córdoba (@jhonnycgonzalez) March 14, 2024

Para que una relación fracase o tenga muchos problemas, solo requiere perder la estima de los suegros, en este caso Nataly perdió la aliada ideal, la suegra, que mejor ni siga en eso #LaCasaDeLosFamososColombia — DANIEL FERNANDO SARMIENTO VILLAMIZAR (@Dasarvi1) March 14, 2024

¿Nataly, qué sentiste al saber que tu “suegra” no te quiere ni poquito? ¡Ni te miró! #LaCasaDeLosFamososCol — Sharick Sierra López (@SharickSierra) March 14, 2024

Nataly se debe arrepentir porque ya se dió cuenta que la nueva suegra no la quiere, y ahora se quedó sin el pan y sin el queso perdió la suegra de 12 años y la suegra de 15 dias #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/XbGshLBGWu — Maria Fernanda Roca (@mafe_rocks) March 14, 2024

Durante la conversación que Anasiris Vásquez sostuvo con su hijo le dejó claro que no entiende y no puede justificar lo que está haciendo dentro del programa y las palabras han sido aplaudidas en las redes sociales.