¿Pero qué tal? Papás de Miguel Melfi dicen que él es víctima de Nataly Umaña y su marido

‘La casa de los famosos’ jamás será tan buena como ‘Rigo’, pero al menos lo intenta a su grotesca manera: en un sorprendente giro de los hechos, los papás de Miguel Melfi acusaron a Nataly Umaña y a Alejandro Estrada de hacer un complot contra él.

Ya se había dicho ampliamente que todo el asunto está libreteado. Incluso lo dice el crítico de televisión Carlos Ochoa. Muchos televidentes más lo creen. Pero esta vez los padres dan otra versión de los hechos.

En ‘Día a Día’, el padre de Melfi dijo que Nataly Umaña tenía una actuación frente a su hijo. “Es una actuación lo que esta señora ha estado haciendo. Y lo peor: planificada antes del reality junto a su esposo”, acusó.

El padre de Melfi asegura que esto es una estrategia entre Nataly y Alejandro y su hijo es una víctima 🙂#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/h6m6B18gIq — ~Sarah🪶📜🕰️🐿️~ (@rita_rehe) March 5, 2024

“Ay no pues, la pobre ‘vistima’”: se burlan de Miguel Melfi por las declaraciones de sus padres donde lo ponen como centro de un complot

La gente no le tiene piedad al panameño - que al parecer ya habría tenido sexo ante las cámaras con Nataly- y afirman que con razón él es así. Además que no es un niño: ya tiene 25 años como para andar en esos trotes.

“Hasta la cul*da de la madrugada fue una actuación?. Que no sea cínico ese señor, seguro los cachos son normales en su matrimonio”, “Melfie es un pendejo lo están utilizando y el solito cayó, ellos alejo y la nataly no tienen culpa, el es el pendejo que se mete con alguien casado, que apoyo va tener de algo así, no usa esa cabeza pendejo”, son algunos de los comentarios contra el artista.

Que por demás, ya para algunos es hasta cansón con sus muestras de cariño. Le dijo a Umaña “amor” y ella también lo paró en seco. Pero ahora se ve que no lo “paró” en otras cosas fundamentales.

A todas estas, ¿cómo estará Alejandro Estrada con las revelaciones que hablan por sí mismas?