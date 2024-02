Fotos: Así lucía Isabella Santiago de ‘La casa de los famosos’ antes de transicionar en mujer

Cuando una persona trans asume su nueva identidad de género, a esto se le llama ‘deadname’ (nombre muerto). Y el de Isabella Santiago, actriz y muy interesante personaje de ‘La casa de los famosos’ era Kreiban Ceballos Santiago, nacida en Caracas. La actriz, que ya recibe ataques transfóbicos por estar en el programa, es una mujer que hizo su transición bastante hace ya.

Y como toda persona que transiciona, Isabella sentía que su identidad asignada al nacer no le correspondía.

“Cuando tenía 8 años, sentía que había algo extraño en mi cuerpo, porque sentía atracción hacia los niños de mi edad y no hacia las niñas, que era lo que la sociedad y mi familia me inculcaban”, dijo en CNN en español.

Así fue como quiso cambiar a sus 18 años y le contó a su madre que quería transicionar. Esto lo logró con la ayuda de su amigo Gabriel Betancur.

Y, por supuesto, aparte de los ataques que recibe todos los días por ser mujer la violencia ya la sentía desde que tenía 5 años. Esto, porque le gustó un niño y le escribió una carta ya la maestra la recogió.

Por eso la mandaron a rectoría. Llamaron a su madre.

“Le dijeron que había algo raro en mí. Desde ese momento estuve integrado a una sección que se llama en Venezuela pedagogía o algo así, a la que van ciertos alumnos a reuniones dos veces a la semana”, contó en ‘El tiempo’.

Además, que los educadores veían problemático que pasara más tiempo con las niñas que con los niños de su clase.

“Se supone que yo era un niño al que debían gustarle las niñas, y eso no pasaba, y a eso súmale que las maestras llamaban a mi mamá a decirle que yo tenía algo raro porque no daba puños ni me la pasaba brincando y corriendo como los otros niños, sino que era tranquila y andaba con las niñas”, contó en la misma entrevista.

Así se veía Isabella Santiago antes de su transición de género

Ya que Isabella participó en Masterchef de 2022 y casi gana (de hecho, fue bastante odiada por sus peleas y escándalos, pero sobre todo por los agarrones con Ramiro Meneses), hubo un collage donde mostraban su pasado.

Las fotos de Isabella Santiago de su infancia que difundió 'MasterChef'. Foto: Captura de video (Future Publishing/via Getty Images)

“Me llegó al corazón. Es hermoso volver a reencontrarme con esa parte de mí, esa parte que añoro, anhelo y extraño tanto, que es mi niñez. Extraño mucho mi infancia porque fue el momento donde pude ser libre”, expresó la famosa, que no ha podido cambiar los documentos de nacimiento por la situación de su país.

Actualmente no se encuentran sus fotos de su deadname en línea, pero sí las de suinfancia.