Cuándo fue que Isabella Santiago se volvió una “mala persona” para los colombianos

El giro que Isabella Santiago ha dado respecto al cariño de los colombianos es muy abrupto. La modelo transgénero parece ser criticada por cada movimiento que hace y ahora hasta la denuncian por presunto maltrato animal mientras realiza un viaje por Tailandia.

La también actriz de origen venezolano llegó a ser muy querida (todavía, claro), pero los televidentes y usuarios en redes sociales cambiaron completamente su percepción hacia ella. Fue algo tan radical que incluso se pierde el momento exacto donde ocurrió. Sin embargo, todo apunta a fue en MasterChef.

En qué momento Isabella Santiago se volvió una “mala persona” para los colombianos

Cuando un artista participa en el reality de cocina comienza a conectarse de manera muy distinta con la gente, en primer lugar porque no están actuando ni cantando, y también por el compañerismo o egoísmo que suelen demostrar en las pruebas de MasterChef.

Y esto fue precisamente lo que le ocurrió a Isabella Santiago. Antes de llegar al programa era muy querida por todos, incluso un ícono LGBTQI+ en Sudamérica al ser una mujer transgénero. Esa forma de transmitir orgullo y lo realmente hermosa que luce en redes sociales le mantenía una luz que de la noche a la mañana se apagó.

Definitivamente el detonante fueron sus comportamientos en MasterChef. Durante el curso de los episodios, la mujer de origen venezolano fue tildada de “villana” por el trato a sus compañeros, su sarcasmo destructor, las “inadecuadas” respuestas al jurado y sus argumentos cuando le tocó asumir la derrota.

Recordemos que una “viveza” de Manuela González fue lo que llevó a Isabella Santiago a la fase de eliminación con el delantal negro, y desafortunadamente para ella que no pudo reponerse a la situación.

Todas esas anécdotas, cada una de ellas, fueron sepultando la sana opinión que los televidentes conservan sobre ella. Sin embargo, aún tiene muchos defensores y quizás sea cuestión de tiempo para que pueda recuperar el cariño.

Isabella Santiago denuncia que la atacan por ser transexual y venezolana

Estas críticas discriminatorias en un país tan xenofóbico como Colombia, al igual que homofóbico, no deberían seguir normalizándose. Isabella se hizo famosa por “Lala’s Spa” y por lo que menos debería criticársele es por su nacionalidad y género.

Sin embargo, la actriz lo contó todo en una entrevista a “Lo Sé Todo”, del Canal 1. Si bien no llega a ser como las “4 Babys”, expresó que le llegan muchos comentarios de odio precisamente por lo mencionado.

“Han llegado muchos comentarios, ‘haters’, ‘bullying’, sobre mi sexualidad, mi nacionalidad. La verdad, me parece lamentable. No entiendo por qué la gente no acepta las personalidades diferentes o por qué no aceptan a las demás personas. Se ocultan detrás de un perfil para insultarte, criticarte, decirte cosas feas y no entiendo por qué lo hacen”, dijo al programa.

Igualmente, dijo que la amenazan y que todo es por envidia. No habló si ha entablado acciones legales para dar con sus atacantes.

“No puedo pretender cumplir un estereotipo, para poder encajar en la sociedad y poder gustarle a la gente y hacerlos felices. Primero tengo que pensar en mi felicidad y ser yo, ante todo. No es chévere que las personas se escondan a través de un perfil para insultarte, criticarte, decirte cosas feas y hasta amenazarte, que es lo terrible. Tenaz, hasta donde pude llegar la envidia y la maldad del ser humano”