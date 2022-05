“Viveza” de Manuela González enfureció a Isabella Santiago, que podría ser eliminada de MasterChef

¿Picardía o audacia? En el más reciente episodio de MasterChef Celebrity Colombia se vivió una situación polémica en la entrega de un platillo. Manuela González aparantemente se adelantó a Isabella Santiago en la acción y esto ocasionó que la modelo venezolana se llevara el delantal negro.

Recordemos que Isabella Santiago ha sido calificada a lo largo de la competencia como la “villana”, sin embargo, ahora tomó una cucharada de su propia medicina.

La “viveza” de Manuela González que podría dejar fuera a Isabella Santiago

Todo ocurrió en el justo momento en que Isabella Santiago hizo fila para pasar al atril y entregar su platillo, pero tuvo que devolverse unos segundos a su puesto de cocina. Esto fue aprovechado por Manuela González, quien tomó el sitio en un acto de “viveza” o tal vez de lógica por la continuidad.

Lo cierto es que esta acción impidió que la venezolana se salvara del delantal negro, lo que significa que ahora deberá batirse con otros compañeros en la prueba de eliminación y, de no superarla, dirá adiós a MasterChef Celebrity.

Al ver en la situación que le dejó Manuela González, Isabella no se quedó callado y sus palabras despertaron la reacción de los jueces. Y es que Nicolás de Zubiría también terminó por echarle leña al fuego: “Isa, se le quemó el pan en la puerta del horno”.

Mientras tanto, la colombiana celebraba su avance en la competencia con orgullo. “Cuando uno se lucha las vainas es muy gratificante ganar”, dijo.

Isabella Santiago no se quedó callada

“Si uno es honesto cumpliría con la vuelta. Yo me paré ahí con mi plato y fue solo un segundo, pero no pasa nada”, lamentó la modelo, aunque utilizando un tono fuerte y desafiante.

Sin embargo, no fue Manuela González la primera en replicar, sino el propio chef De Zubiría. “Mira, Isa, vamos a aclarar las cosas para dejarlas en su lugar y como son. Un segundo por favor. No dependía de Manuela, sino de las reglas del juego”, partió explicando el juez.

“La persona que está en fila es la persona que pasa, no la persona que está en la estación. Tú estabas en tu estación, dejaste el plato acá, lastimosamente no estabas. Manuela llegó primero”, le aclaró.

Pero el argumento no convenció a Santiago, que mantuvo firme su posición e incluso señaló que ella no hubiese hecho tal “viveza”. “Es que, si hubiera sido yo, no lo hago. Si la posición hubiese sido de ella, yo no hubiera hecho eso”, dijo molesta.

Fue allí cuando intervino Manuela González para dejar claro que tan solo continuó con el protocolo de MasterChef. “Isa, yo ni siquiera había visto que tu habías venido a dejar algo. Yo hice lo que ellos (el jurado) dijeron que tocaba hacer y era pararse a hacer fila”, le contestó.

De este modo, Cristina Campuzano, Carlos Báez, Isabella Santiago y Chicho Arias se quedaron con los delantales negros y deberán decidir entre ellos, en la prueba de eliminación, quien queda fuera de MasterChef.

Te puede interesar: La inédita razón por la que Isabella Santiago afirma que “cayó tan bajo” en ‘MasterChef’