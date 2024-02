¿Le gusta engañarlas? Sebastián Yatra confesó frustrado el por qué no le duran las novias

Sebastián Yatra: confesó que le gustan las relaciones abiertas y por eso no le duran las novias Sebastián Yatra: siguen rumores de romance con una de sus mejores amigas

Sebastián Yatra, aparte de ser tan reconocido, también ha protagonizado varios escándalos en su vida privada. De hecho, reveló por qué rompió casi hace cuatro años con la artista argentina Tini Stoessel.

De hecho, esto viene ligado a lo que Sebastián confesó que sería su frustración primordial a la hora de romper relaciones. Él mismo admitió por qué no le duran las novias, y sus razones, para algunas personas, serían totalmente válidas, y más en el siglo XXI, donde ya no existen prejuicios.

En la entrevista, también reveló cúantas veces se ha enamorado.

¿Por infiel es que no le duran las novias a Sebastián Yatra?

Eso es lo que ha quedado implícito luego de su confesión. De hecho, su relación más larga fue de un año, pero según él dijo, ser fiel es algo que no va con su estilo de vida.

También dijo que solo se enamoró de Tini y de Aitanna, con quien terminó hace pocos meses.

“Yo siempre he sido fiel y mi máximo de una relación ha sido un año, pero no sé cómo aguantar una relación de más tiempo porque me dan ganas de ser infiel (...) Cuando uno está en una relación, te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien”, dijo el cantante en entrevista con A solas con..., podcast de la periodista Vicky Martín Berrocal.

Ahí fue cuando el intérprete de ‘Dos Oruguitas’, de Encanto de Disney, se planteó un modo de relacionarse que fuese menos prejuicioso y más adaptado a sus necesidades.

“Con el tipo de vida que tengo, pienso de una manera más abierta y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados de nuestros padres, donde también había mucha hipocresía, porque la infidelidad no es una cosa del siglo XXI (...) Para mí, el sexo va en un cajón y están como dentro del mismo estante, pero hay un cajón que es el sexo y otro cajón es el amor”, reflexionó.