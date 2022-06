Sebastián Yatra confesó que quería “echarle los perros” a Billie Eilish

Es de recordar que la presentación de Sebastián Yatra es la primera de un tema en español cantada por su interprete original, por lo que las expectativas eran aún mucho mayores a las esperadas.

“Yo llegué tres días antes para ensayar, entonces voy al primer ensayo salgo a cantar mi canción y están todas las caras puestas de las personas donde se van a sentar. Y mi carita está en primera fila sentado al lado de Billie Eilish”.

Sin embargo, dijo que no tenía nervios sobre si saldría bien o mal, sino en las pruebas de COVID-19 que estaban realizando y que si salía positivo le hubiera dado pesar perder la oportunidad. Tras los casos positivos que se dieron, todo fue reorganizado y ya no estaba al lado de la cantante.

“Yo cuando volví al último ensayo ya no vi mi carita al lado de Billie Eilish ¿me entendéis?, y yo ya había pensado qué le iba a decir a Billie a ver si le echaba los perros así haciéndome el cool, haciéndome el interesante, sin querer, así como que un gusto, qué cool. Yo siento que estoy hablando mucho”, confesó el intérprete de ‘Dos Oruguitas’.

Luego vio que le pusieron su puesto al lado del compositor del tema de Beyoncé, por la que estaba nominada a los premios Oscar. “Yo como que bueno, cool, el man es un crack, pero no se parece a Billie”.

Dijo que luego cantó, lloró mucho al haber cantado, al ser uno de los momentos más emotivos de su vida profesional, al representar a todas las personas que hablan español y en especial a toda Colombia.

Las anécdotas con Beyoncé

“Me bajo de la tarima abracé a Will Smith, yo creo que le entregué toda esa energía, y ahí el man reaccionó de alguna forma. Abracé a Bardem y a Penélope también que estaban en primera fila”, continuó.

Pero agregó que luego se fue hasta donde estaba su madre y dos de las sillas que estaban ocupadas por otras personas, se levantaron para que se sentaran Beyoncé y Jay Z.

“Gracias a Dios Beyoncé traía guantes, porque me empezaron a sudar las manos. Y la saludé y a Jay Z, el man me dijo que le encantó mi traje, a mí no me gustó el de él, pero yo le dije que también me encantó y ahí vivimos lo de la cachetada”.